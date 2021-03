CSIF insta a respectar els festius escolars de Falles

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha criticat la proposta del president de la Generalitat, Ximo Puig, de suprimir els dies no lectius de Falles i la Magdalena, i ha instat a respectar la programació que ja estava prevista en el calendari.

En aquest sentit, va avançar ahir a través d'un comunicat que en la Mesa Sectorial d'Educació de hui instarà la conselleria a “defensar al professorat, que ha demostrat amb escreix la seua implicació tant en l'últim trimestre del passat curs com durant el present”.

El sindicat va lamentar, així mateix, que el cap del Consell vulga “derivar en els centres la responsabilitat de prevenció durant la pandèmia tractant de convertir dies no lectius en lectius”.

Per a CSIF, “qualsevol canvi d'última hora suposa una alteració de la programació didàctica i trastoca la planificació del professorat i de les pròpies famílies”, per la qual cosa insisteix que es mantinguen els dies no lectius previstos.

D'altra banda, la central sindical també preveu preguntar en la Mesa Sectorial d'aquest dijous per la vacunació al personal docent.

La setmana passada, el Consell va recomanar als municipis “que els dies festius associats a les festes siguen considerats lectius”, una vegada confirmada la suspensió de les Falles.

“Com no pot haver-hi festes, pensem que no hauria d'haver-hi cap element que generara una atmosfera al voltant de la ‘no festa’ que acabe sent festa i produint més contagis”, va afirmar Puig.