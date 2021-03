El cabreo de Juan del Val por las falsas disculpas de Ágatha Ruiz de la Prada: "No lo va a conseguir..."

El enfrentamiento entre Ágatha Ruiz de la Prada y Juan de Val no tiene tintes de que vaya a acabarse próximamente. Más bien todo lo contrario. A raíz de la actuación de la diseñadora en El desafío, y de la forma de juzgarla del escritor, se han sucedido varios cruces de declaraciones que han hecho saltar por los aires la relación entre ambos.

Del Val le espetó que la actuación era "muy muy mejorable" y Ágatha respondió enfadándose y declaró a esRadio que el jurado había sido "un supermaleducado, imbécil y antipático".

Pese a esto, la diseñadora sorprendía hace un par de días subiendo un comunicado a las redes sociales en el que se retractaba de lo dicho contra Del Val y le pedía disculpas, añadiendo que "sus palabras no fueron ofensivas".

Disculpas que aceptó Del Val. Sin embargo, horas después, en una entrevista con Europa Press, la modista reculó y dejó claro que el comunicado se lo han exigido los abogados de Juan del Val. "Era un retracto. Era un comunicado de retracto. No es que se me haya ocurrido levantarme por la mañana y decir ¡ay! No, no", afirmó con la mayor naturalidad.

"Ha habido abogados de por medio. Pero, ¿con todo el lío que tengo yo ahora me voy a meter con abogados? No, gracias", apostilló y añadió, además, que "era eso o ir a un juicio, francamente".

La paz entre ambos ha durado muy poco y Juan del Val se ha pronunciado al respecto, y dice sentirse cabreado y hastiado. "Esto me parece un aburrimiento. Lo que ella dice que pasó, no pasó. No hay más, ella dice que pasó algo que no fue y se pasó duramente cuatro días diciendo que mi actitud con ella había sido salvaje y brutal, según palabras textuales suyas. Estas cosas son muy feas y peligrosas en el contexto en el que estamos, también dice que la insulté gravemente. Yo ni la insulté ni mi actitud fue brutal ni salvaje. A eso añadió que estaba esperando que este imbécil le pidiera perdón, este cretino. Entonces, yo no sé que le habrán dicho sus abogados o no, pero yo me remito a su comunicado", explica el marido de Nuria Roca a Semana.

"No me parece que se haya retractado. Nunca he hablado mal de ella, no sé si lo está buscando, pero no lo va a conseguir. No he hablado mal de ella ni antes del concurso, ni durante el concurso, ni después del concurso y así me voy a mantener. Si sigue diciendo que pasó, pues veremos a ver", asegura el colaborador de El Hormiguero, que niega que vaya a tomar medidas contra la diseñadora. "Lo que yo sé es que se ha retractado, que ha pedido perdón y que pide que acepte sus disculpas. Eso es lo que ella ha firmado, lo tengo firmado. Su motivación la desconozco, si ha dicho que eso no tiene validez no sé lo que pasará, pero lo que sí que te digo es que yo lo que sé es que tengo un documento firmado por ella donde dice la realidad. Allá ella", sentencia.