«Lo primero, aprender a correr»

Este maestro nacional de judo, cinturón negro, tiene a su cargo a unas 25 mujeres. A ellas va dirigido su mensaje: «Se trata de que suban su autoestima, mejoren su condición física y mecanicen gestos y golpes que les permitan reaccionar ante una agresión», explicaba ayer.

Eso es justo lo que ellas buscan. «Quiero sentirme más segura al salir a la calle, saber reaccionar si me atacan», explicaba María José Gómez, de 36 años. «Tengo miedo de no poderme defender si algún día me pasa algo», añadió ayer Azucena Cañas, de 38. «Además, aquí pasamos un buen rato. Yo estoy muy cómoda entre mujeres», concluyó Loli Barchín, de 31.

Las alumnas están dando clase este mes y el próximo, en dos turnos (mañana y tarde), dos días a la semana. El curso, organizado en el polideportivo municipal por el Ayuntamiento y por el Club de Judo Coslada, es una experiencia piloto que, si todo va bien, tendrá continuidad.

Por ahora, la respuesta es alta y el Ayuntamiento ya se ha comprometido con las alumnas a organizar nuevos cursos en abril.

Cursos en Móstoles y Alcorcón

Coslada no es el primer municipio que organiza cursos de defensa personal para mujeres. En Alcorcón y en Móstoles hay actividades similares desde el año pasado.