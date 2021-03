Puig se ha pronunciado en estos términos en una entrevista concedida a la cadena SER y recogida por Europa Press al ser preguntado por su opinión sobre la vacunación contra la Covid-19 de las infantas.

El 'president' ha asegurado no entender "cómo se producen estas cosas": "Me cuesta entender que sabiendo la situación que vive el país, no se tenga la conciencia y se esté tan alejado de la cotidianidad, de la vida y de los ciudadanos del país", ha sentenciado.