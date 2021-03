Caroline, en 'First dates': "Los hombres españoles no me terminan de convencer"

La lista de requisitos para su futura pareja con la que llegó Caroline a First dates este miércoles era larga, pero muy concreta: "Quiero un chico con buen carácter, viajado, optimista y si lava, plancha, cocina y es vegetariano... ¡me caso con él!", afirmó.

La brasileña fue recibida por Carlos Sobera en la entrada del restaurante de Cuatro y afirmó en su presentación que "mi ética, mi moral y mi religión no me permiten planchar porque es una pérdida de tiempo".

"Hagamos una campaña y salgamos en piquetes a la calle para dejar de planchar, es un poco tonto teniendo telas a las que no hace falta hacerlas nada para estirarlas", comentó la psicóloga y terapeuta.

Le comentó a Sobera que "he estado con los mejores chicos del mundo, pero los españoles no me terminan de convencer. Tengo la sensación que, a veces, son un poco machistas, con la cabeza más cerrada, no viajan tanto... inquietudes que yo tengo y que, cuando encuentro un chico en España, no tiene".

Para intentar cambiar la opinión de la brasileña sobre los españoles llegó Daniel: "Me defino como buena persona, amante del deporte, de los animales, trabajador, constante, alegre, bromista, risueño, inocente...".

"Hay una misión nacional muy importante que tienes que cumplir. Dice la señorita, tu cita, que los españoles no le terminan de convencer", advirtió Sobera al madrileño antes de presentarle a Caroline.

Caroline podría encontrar en Daniel al chico ideal capaz de plancharse las camisas él solito 😏 #FirstDates3Mhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/YnTzhV6MKe — First dates (@firstdates_tv) March 3, 2021

Al final, el funcionario cumplió la misión que le puso el presentador ya que, con solo una hora de cena, logró conquistar a Caroline. "Sí que tendría una segunda cita porque me ha gustado mucho y me parece muy buena chica", afirmó Daniel.

La psicóloga, por su parte, quiso darle un toque de emoción a su respuesta, pero finalmente reconoció que le gustaría volver a quedar con el madrileño porque "lo hemos pasado muy bien y quiero conocerlo más".