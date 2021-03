Miguel Ángel Silvestre desvela en 'El hormiguero' su primer trabajo antes de ser actor: "No les gustaba mi voz"

Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre fueron los invitados de este miércoles en El hormiguero, al que acudieron para presentar su nueva serie, Sky Rojo, que se estrenará en Netflix el próximo 19 de marzo.

Tras la entrevista donde comentaron algunas anécdotas de la ficción con Pablo Motos: "Es lo más divertido y adrenalínico que he hecho nunca", admitió el actor, pasaron a la sección 'Yo x ti, tú x mi' de Trancas y Barrancas, donde los invitados tienen que adivinar curiosidades uno del otro.

Una de las que más llamó la atención de los espectadores fue: "¿De qué trabajó Miguel Ángel Silvestre antes de ser actor?", preguntaron Trancas y Barrancas a Espósito, a la que dieron tres opciones: "De stripper y le llamaban Trabuco Man; promocionaba lavadoras y le llamaban Súpertifón; anunciaba chucherías y le llamaban Capitán Gominolo".

Miguel Ángel Silvestre, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

La argentina afirmó que "podrían ser todas", pero finalmente se decantó por la opción de las chucherías, pero se equivocó. Silvestre explicó que "hice unos trabajos de modelo cuando estaba estudiando fisioterapia y el primero que hice, y el que más me ilusión me hizo, fue de Súpertifón".

"Era el superhéroe de las rebajas de un supermercado, y de, entre otras cosas, de las lavadoras, por eso era Súpertifón", comentó el actor, que añadió con pena que "me doblaron y me dieron un disgusto...".

El invitado recordó que "iba a salir en Canal 9, el de la Comunicada Valenciana, e iba a ver todo el mundo, mi primer trabajo... pero me dijeron que me doblaban porque no les gustaba mi voz", comentó entre risas.

Otra de las anécdotas que surgió de la sección de las hormigas fue que Silvestre duerme "con la camiseta por dentro del calzoncillo porque si me sopla el viento por los riñones, me despierto. Lo sello todo bien antes de dormir", afirmó.