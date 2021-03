María Galiana, a Pepe Viyuela en 'La Noche D': "En el cine a los viejos no nos quieren"

María Galiana, más conocida por su papel de la abuela Herminia en Cuéntame, habló sin tapujos con Pepe Viyuela en el programa de Dani Rovira en TVE. La actriz de 85 años ha charlado de su época como profesora, de su boda y de su trayectoria profesional.

Con su nueva obra de teatro, El abrazo, apunto de estrenarse reconoció este martes no estar nerviosa: “Me gusta tanto que la gente me vea que supero todos los miedos posibles”.

También charló con el colaborador sobre sus primeras veces, sobre su boda contó con mucha naturalidad como se sintió: “Me molestó muchísimo, por ejemplo, ser la protagonista de mi boda (...) Para mí fue mucho más emocionante la primera vez que hicimos manitas. En un banco, por la noche, esa emoción no se me olvida. Y es que, esas emociones se están perdiendo”.

Pero hubo algo que la abuela Herminia disfrutó mucho la primera vez y fue conducir: "Ahora me estoy acordando de una primera vez que me encantó, conducir un coche. Me encanta, y sigo conduciendo”. A lo que, de paso, Pepe Viyuela quiso saber qué le diría la María de hoy a su yo de hace 20 años.

Una respuesta que la andaluza pareció tenerla muy claro: "Que fuera mucho más liberal de conducta. Yo he sido, como la mayoría de las mujeres de mi generación, una reprimida de tomo y lomo".

También se habló de los premios Goya y de sus comienzos como actriz mientras ejercía de profesora y tema del que Galiana no se cortó en criticar y poner los puntos sobres las íes. Aseguró que no creía que le volviesen a dar otro Goya: "Porque en el cine a los viejos no nos quieren".

Además, aseguró no estar de acuerdo con algunos ganadores de los últimos años: “Tal y como me lo han dado a mí, se lo han dado a actores que son infames de malos, así, como suena, sin ánimo de señalar. Algún Goya han dado que he dicho: ‘como le den el Goya a este me borro de la Academia‘. Después no me he borrado, pero por inercia".