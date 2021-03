El Gobierno pospone el acuerdo sobre el plan de Semana Santa ante la falta de unanimidad entre las comunidades

Los directores de Sanidad del Ministerio y las comunidades autónomas intentarán este jueves llegara un acuerdo unánime sobre las restricciones que estarán en vigor en Semana Santa. Este mandato a la Comisión de Salud Pública ha salido del Consejo Interterritorial de Salud, donde este miércoles no ha habido unanimidad sobre mantener el cierre perimetral en las comunidades así como el toque de queda.

Al término de la reunión, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha indicado que ha habido una "amplia mayoría" a favor de tomar "medidas que limiten la movilidad" y "limiten o restrinjan los contactos sociales", pero también ha admitido que no todas opinan lo mismo.

No ha querido señalar a ninguna, pero el gobierno de la Comunidad de Madrid ya manifestado en los últimos días que su intención no es aplicar un cierre perimetral que ahora no existe y que, frente a mantener el toque de queda, el "objetivo principal" es poder levantar en los "próximos días" una limitación que en la Comunidad es hasta las 23 horas.

Aunque Darias ha señalado que "hay bastante consenso, más del que podemos imaginar" sobre mantener el cierre de las comunidades, también ha dejado ver que no todas piensan igual y por eso el Consejo Interterritorial ha encargado a l Comisión de Salud Pública que alcance un acuerdo que se espera que pueda ser ratificado por los ministros y los consejeros en su reunión de la semana que viene.

(habrá más información en breve)