IU espera que el alcalde continúe en 2021 la innovación del PGOU para dotar a Santa Cruz de suelo deportivo

Según ha recordado IU en una nota, "en el mandato anterior impulsamos esa modificación en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, pero no pudo aprobarse en el Pleno al no contar con mayoría absoluta, algo que es obligatorio para las modificaciones urbanísticas". "En una ocasión no se aprobó porque Ganemos se abstuvo y en otra, porque faltó un concejal del PSOE", han precisado.

Por ello, ahora que se están ultimando los presupuestos para 2021, algo que lamentan "dadas las fechas en las que nos encontramos", han solicitado al actual equipo de gobierno, por un lado, que "continúe con esa modificación, cambiando lo que crean oportuno y, por otro lado, que incluyan en el presupuesto partida alguna, ya sea para elaborar el proyecto e, incluso, para desarrollar y ejecutar la construcción de esa instalación deportiva".

"Hay una realidad objetiva -ha añadido IU-, que la modificación que planteamos en el mandato anterior cuenta con todos los parabienes técnicos y lo único que faltaría es que se aprobara en Pleno por mayoría absoluta, y volvemos a anunciar que contaría con los votos a favor de IU".

Así, desde IU vuelven a "tender la mano" al actual equipo de gobierno, tal y como ya hicieron a finales de 2019 y 2020, "para que se impulse esa innovación y así dar respuesta a esa reivindicación histórica de los vecinos de Santa Cruz".