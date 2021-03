La incidència acumulada a la Comunitat Valenciana baixa dels 100 casos per 100.000 habitants

La incidència acumulada del coronavirus a la Comunitat Valenciana ha baixat dels 100 casos per cada 100.000 habitants per primera vegada des del mes d'octubre, i s'ha situat en 91,35. És la cinquena autonomia amb una taxa menor, per darrere de Múrcia, La Rioja, Balears i Extremadura.

Així ho arreplega l'actualització diària de casos de coronavirus que publica el Ministeri de Sanitat, en la qual s'observa que la incidència acumulada a set dies se situa en 31,36; la tercera menor per darrere de Balears i Extremadura.

En total, la Comunitat Valenciana ha detectat en les últimes 24 hores 116 contagis i el total ascendeix a 380.091. En els últims 14 dies s'han detectat 4.571 casos i 1.700 han iniciat símptomes; mentre que en l'última setmana són 1.569 casos i 412 amb inici de símptomes.

L'ocupació hospitalària també segueix baixant. Hi ha 823 persones ingressades (el 7,12% del total de llits) i 240 en UCI, el 23,62%. Tots dos paràmetres se situen per sota de la mitjana d'Espanya.

Per sobre de la mitjana es manté la positivitat de les proves, encara que també ha decrescut, del 9,63% del dimarts al 9,19% del dimecres.