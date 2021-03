Mientras la campaña de inmunización contra la COVID-19 continúa su avance paulatino en España y la cantidad de dosis administradas acaba de superar los cuatro millones, las infantas Elena y Cristina están ya vacunadas contra la enfermedad. Ambas han recibido el suero contra el coronavirus en Emiratos Árabes Unidos durante un viaje a Abu Dhabi para visitar al rey emérito y han conseguido así una protección que habrían tardado más tiempo en obtener en territorio nacional, dada su edad y su profesión.

Al parecer, el suero al que han tenido acceso las infantas es uno de los dos de la compañía china Sinopharm. Emiratos Árabes Unidos ha aprobado hasta la fecha cuatro compuestos contra la COVID-19: el de Pfizer BionTech, el de AstraZeneca y los de la farmacéutica asiática. Se trata, supuestamente, del mismo fármaco que se inoculó a su padre hace unas semanas.

Hasta el momento, Emiratos Árabes Unidos ha autorizado dos vacunas de Sinopharm. La primera, la BBIBP-CorV, es la más avanzada, la desarrolló la farmacéutica en colaboración con el Instituto de Productos Biológicos de Pekín y fue aprobada en China el pasado 31 de diciembre de 2020.

A esta solución, se sumó el pasado viernesuna nueva (Vero), creada por la compañía y una de sus filiales: el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan. Esta última tiene una eficacia ligeramente inferior, de un 72,5% frente al 79,3% de la primera.

¿Cuál es la técnica empleada?

Los dos sueros desarrollados hasta la fecha por Sinopharm están basados en la técnica tradicional para la fabricación de vacunas. Esto significa que emplean el virus inactivado alterado genéticamente para que no pueda reproducirse, pero sí inducir una respuesta inmune en el organismo.

La pauta completa de esta vacuna, que puede almacenarse a la temperatura de un frigorífico convencional, consta de dos dosis.

¿Qué eficacia tiene la vacuna?

El 30 de diciembre del año pasado, Sinopharm anunció que la tasa de eficacia de su primera vacuna, la BBIBP-CorV, era del 79,3%, si bien los ensayos clínicos de esta solución en los Emiratos Árabes Unidos habían arrojado el 9 del mismo mes un porcentaje de protección mayor, del 86%.

La segunda vacuna creada por Sinopharm, la desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, presenta una eficacia general del 72,51%.

Efectos secundarios

Durante los ensayos clínicos y los programas de vacunación de emergencia en China, se detectaron efectos secundarios reseñables, como fiebre, en menos del 0,1% de los casos, y solo dos de cada millón de personas que recibieron el compuesto presentaron síntomas graves como alergias.

¿Dónde está aprobada Sinopharm?

La semana pasada Hungría se convirtió en el primer país de la UE en inocular la vacuna de Sinopharm BBIBP-CorV, a pesar de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) no ha autorizado este suero. No obstante, no es el primer país del Viejo Continente en administrarla, pues Serbia lleva en torno a un mes y medio inyectando esta solución.

Además de en estos dos países europeos, Emiratos Árabes Unidos y China, este fármaco está aprobado en una quincena de países: Argentina, Baréin, Camboya, Egipto, Guyana, Irak, Jordania, Marruecos, Nepal, Pakistán, Perú, Senegal y Seychelles.

En cuanto a la segunda vacuna de la farmacéutica, Vero, está aprobada por el momento en dos países: China y Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el presidente de la farmacéutica, Liu Jingzhen, anunció el pasado viernes, 26 de febrero, que la compañía prevé producir este año 1.000 millones de dosis de su vacuna, una buena parte de ellas destinadas a la exportación.