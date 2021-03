Cvirus.- La Comunitat Valenciana notifica 413 nous casos i 22 defuncions, set d'ells de residents

La Comunitat Valenciana té registrats en aquests moments 7.663 casos actius d'infecció per coronavirus, la qual cosa suposa un 1,96 per cent del total de positius. La xifra d'actius se situava al començament de febrer en més de 70.000 persones, per la qual cosa s'ha produït una reducció del 90% en només un mes.

Al mateix temps, s'ha administrat un total de 352.352 dosis de la vacuna contra el coronavirus: 43.755 a Castelló, 126.067 a Alacant i 182.530 a València. En total, han rebut les dos dosis de la vacuna 106.455 persones.

Els 413 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o de test d'antígens situen la xifra total de positius en 379.962 persones: 17 a Castelló (38.783 en total), 177 a Alacant (142.951 en total) i 217 en la província de València (198.224). A més, s'han registrat dos nous casos sense assignar, la qual cosa eleva a quatre el total en tota la Comunitat Valenciana.

Des de l'última actualització s'han registrat 795 altes a pacients amb coronavirus, de manera que ja són 377.005 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia: 38.656 a Castelló, 141.284 a Alacant i 197.007 a València, a més de 58 no assignades.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 975 persones ingressades, 73 menys que aquest passat dimarts: 89 en la província de Castelló, amb 17 pacients en UCI, un menys; 443 en la província d'Alacant, 111 d'ells en la UCI, quatre menys; i 443 en la província de València, 110 en unitats de crítics, la qual cosa suposa cinc persones menys que ahir.

Amb les 22 noves defuncions per coronavirus des de l'última actualització, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia s'eleva a 6.774 persones: 760 en la província de Castelló, 2.550 en la d'Alacant i 3.464 en la de València.

RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, els casos positius en residències de majors s'han reduït a 70 (set en la província de Castelló, 23 en la província d'Alacant i 40 en la província de València), 15 centres de diversitat funcional (un a Castelló, dos a Alacant i 12 a València) i dos centres de menors (un a Alacant i un altre a València).

Pel que fa als residents nous positius hi ha onze i 15 treballadors i han mort set usuaris. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 33 residències a la Comunitat Valenciana: cinc en la província de Castelló, 13 en la d'Alacant i 15 en la de València.

BROTS

Des de l'última actualització s'ha registrat únicament set brots, cinc d'origen social i dos laborals, amb cinc casos els de major nombre. Els socials són a Bétera (3), Canals (3), Calles (3), Burjassot (4) i València (5) i els laborals a Aldaia (4) i Betxí (5).