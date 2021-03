Estos son los mejores 'looks', y los más desatinados, de la edición de los Premios Feroz en la que más han arriesgado

Como comprobamos este lunes en la 78ª entrega de los Globos de Oro, los famosos, al igual que nosotros, se morían por acudir a un evento para poder darlo todo con unos looks espectaculares. Esto mismo pasó anoche en los Premios Feroz, donde los invitados brillaron con luz propia.

Las ganas de salir de la rutina pandémica han llevado a las estrellas del panorama español a arriesgar más que nunca y salir del típico vestido liso negro o el esmoquin reglamentario para regalarnos unos looks para recordar.

Los mejores vestidos de la noche

Es imposible hablar de "mejores vestidas" sin mencionar a Milena Smit. La actriz siempre se sale de lo convencional para regalarnos looks de escándalo, como este vestido negro con cuerpo armado dorado de piel de serpiente y adornado con plumas firmado por Jean Paul Gaultier y acompañado por joyas de Bulgari. El maquillaje de eyeliner de cola de pez en tonos tierra terminó por completar un look completamente rompedor.

Verónica Echegui deslumbró con el estampado de margaritas, el favorito para esta temporada, en un vestido de Dior. Se trata de un modelo muy romántico que se ajusta perfectamente a la tendencia cottagecore que vimos nacer esta verano. A esta pieza la acompañó con unos stilletos y joyas de Tous.

Saliéndose de los aburridos esmoquin a los que estamos ya acostumbrados, Paco León apostó por el color de la esperanza en un traje de Gucci de inspiración setentera en verde botella, al que acompañó con unos zapatos de piel marrones. Todavía no nos explicamos cómo no hemos visto a Harry Styles con este look.

Un buen traje puede sentar igual de bien que un vestido y si no que se lo digan a Patricia López Arnáiz. La actriz acudió a la gala con un traje de Teresa Helbig y botines de Christian Louboutin que marcaban la diferencia y la hacían ver espectacular.

Paula Usero fue una de las favoritas del público con este arriesgado look. Con un cuello estilo gorguera y unos puños XXL, la actriz nos trajo las reminiscencias del royalcore en un little black dressque ha enamorado. Lo combinó con unas medias de rejilla con apliques brillantes —algo que está en plena tendencia— que dejaban al aire los dedos de los pies. Las sandalias que llevó eran de Jimmy Choo y las joyas, de Rabat.

Teresa Riott le quitó la sobriedad al típico vestido negro con con un diseño cut-out de Alexandra Rich que incorporaba un brallete repleto de pedrería. A esta pieza la acompañó con una diadema negra de You are the princess y joyas de Joys.

Macarena Gómez volvió a apostar por Teresa Helbig, siendo una de las pocas que se decantó por un diseño estampado y acertó de pleno en esta decisión. La actriz acompañó al espectacular vestido con joyas de Rabat.

No acertaron tanto

Aunque muchísimas personas adoraron el look tan Y2K de Samantha Hudson, lo cierto es que pega más para un festival que para una entrega de premios. "La Miranda Makaroff de los pobres", como ella misma se define, acudió con un estilismo muy polémico y reivindicativo en el que denuncia la brutalidad policial que se está viviendo mundialmente y en las últimas concentraciones de España.

La actriz Paca La Piraña acudió a la gala con un vestido verde botella de lentejuelas y un cinturón de plumas a la cintura que no terminaba de favorecer a su figura.

Al igual que ocurrió con Samantha Hudson, el mono de estampado leopardo que llevó Daniela Santiago, firmado por Roberto Cavalli, pega más para eventos más distendidos que para una gala de premios. Por otra parte, la actriz se convirtió en modelo de la firma para presentar su colección otoño-invierno 2021/2022 en la pasada Semana de la Moda de Milán.