Detingut per furtar en un comerç de Xàtiva després de distraure el vigilant simulant ser del CNI

A les tres dones se'ls considera presumptes autores d'un furt mentre que a l'home se li acusa a més d'un delicte d'usurpació de funcions, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia. Els detinguts tenen entre 19 i 36 anys.

Els fets van ocórrer a mitjan febrer en un comerç del municipi valencià quan un home suposadament va fingir ser agent del CNI per a entretindre de la seua ocupació el vigilant de seguretat. L'ara detingut va explicar a l'empleat que s'havia presentat en eixe lloc en tindre coneixement que eixa mateixa vesprada se n'anava a produir un atracament en els voltants.

El treballador, en observar que portava una placa-emblema en el cinturó, no va dubtar de la veracitat de l'explicat i li va acompanyar a l'exterior de la botiga, mentre aquest li informava del possible delicte que se n'anava a produir.

Va ser en eixe moment quan les tres dones van aprofitar que el vigilant es trobava en l'exterior amb el presumpte usurpador per a accedir a l'interior del local i apoderar-se de nombroses peces de vestir, per un valor de més de 750 euros.

Una vegada que s'havien apoderat de les peces, una de les sospitoses es va dirigir al fals agent del CNI i al vigilant per a informar-los que els atracadors es marxaven a la ciutat de València i que havien d'anar-se'n per a no perdre'ls la pista.

Després del succeït, el vigilant de seguretat va informar als agents que van comprovar, a través del visionat de les càmeres de seguretat, el 'modus operandi' dels ara detinguts.

Gràcies a les perquisicions realitzades pels policies es va poder identificar els presumptes autors dels fets, tres d'ells amb antecedents policials, que van ser detinguts.