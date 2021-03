Bulos y desinformaciones que se han difundido sobre mujeres, violencia de género y feminismo

En Maldita.es ya hemos desmentido más de 50 bulos y desinformaciones relacionados con la mujer, con la violencia de género o con el movimiento feminista. Muchos de ellos vuelven cada cierto tiempo. Por ello, a escasos días de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, hemos querido recopilar algunos de ellos para que no te la cuelen la próxima vez que se difundan:

No, no hay pruebas sobre el supuesto apoyo de la RAE al uso de la 'e' en favor del lenguaje inclusivo

No hay pruebas sobre el supuesto apoyo de la RAE al uso de la 'e' en favor del lenguaje inclusivo Maldita.es

La web Infocielo publicó un contenido en el que se aseguraba en el titular que la Real Academia Española (RAE) "apoya el uso de la 'e'" para fomentar el lenguaje inclusivo. Se basaban en unas declaraciones realizadas por el presidente de la RAE, Santiago Muñoz, en la rueda de prensa previa al VIII Congreso Internacional de la Lengua en Córdoba (Argentina), el pasado 26 de marzo.

Desde la RAE nos aseguraron que las palabras de Santiago Muñoz se habían "tergiversado" y que la institución "no acepta el lenguaje inclusivo". También afirmaron que Muñoz "no dijo" estar a favor del uso de la 'e' en la rueda de prensa previa al Congreso.

No hay datos para afirmar que "1.000" o "más de 2.000" hombres se suicidan por denuncias falsas

No hay datos para afirmar que "1.000" o "más de 2.000" hombres se suicidan por denuncias falsas Maldita.es

Cada cierto tiempo vuelve a circular que buena parte de los hombres que se suicidan cada año en España lo hacen por las denuncias falsas de violencia de género, por "divorcios abusivos", la pérdida de custodia de los hijos o porque sus exmujeres les impiden verlos. ¿Qué dicen las estadísticas?

No existen datos que permitan estudiar las causas de los suicidios, ni en hombres ni en mujeres. Además, la Organización Mundial de la Salud considera que "ningún factor es suficiente para explicar por qué se suicida una persona; el comportamiento suicida es un fenómeno complejo que se ve afectado por varios factores interrelacionados: personales, sociales, psicológicos, culturales, biológicos y ambientales" y que "usualmente lo causa una compleja interacción de muchos factores tales como enfermedad mental y física, abuso de sustancias, conflictos familiares e interpersonales y acontecimientos estresantes."

No existe ningún dato que avale que 67 o 57 niños fueron asesinados por sus madres en 2018

No existe ningún dato que avale que 67 o 57 niños fueron asesinados por sus madres en 2018 Maldita.es

El presidente de la Asociación Profesional de Criminólogos de España, Carlos Cuadrado, aseguró el 30 de diciembre de 2018 en el programa de Telemadrid 120 minutos que en 2018 habían sido asesinados "67 menores a manos de sus madres". El propio Carlos Cuadrado rectificó en un tuit y en una nueva versión aseguró que eran 57 y no 67 los

menores que habían sido asesinados por sus “madres, madrastras y parejas de padres”. No hay ningún dato oficial, ni público de otra fuente, que respalde esa cifra. El dato oficial del que disponemos es de 19 homicidios de menores en 2017 y 14 homicidios de menores en 2018, según las últimas cifras publicadas: la estadística no distingue ni el género ni el parentesco del asesino.

No, "las feministas" no han exigido "prohibir Siri y Alexa por fomentar el machismo"

La web Mediterráneo Digital publicó un contenido cuyo titular aseguraba que "las feministas" han exigido "prohibir Siri y Alexa por fomentar el machismo", pese a que no vuelve a hacer referencia al feminismo en todo el texto. Se trata de un titular falso como explicamos en Maldita.es.

De hecho, en el contenido hablaban únicamente de un estudio elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el que en ningún momento se exige prohibir Siri, Alexa o cualquier otro asistente de voz.

Tampoco es cierto que las feministas vayan a obligar a las mujeres a depilarse. La campaña feminista en Twitter #MiVelloMisNormas para que las mujeres decidan sin presiones depilarse o no fue convertida por el portal Mediterráneo Digital en una obligación de la no depilación de las mujeres por parte de "las feministas". Esta obligatoriedad no aparecía en el cuerpo del texto del contenido, como explicamos en Maldita.es.

No hay pruebas de que Marie Curie dijese "nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales”

Cada cierto tiempo en redes sociales resucita la frase atribuida a la científica Marie Curie: "Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales, de creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y no soy inferior a ninguno de ellos". En Maldita.es contactamos con el Museo Curie, perteneciente al Instituto Curie de París (Francia), para aclarar la autoría de esta sentencia. Tanto la responsable de recursos históricos del Museo Curie como la nieta de la científica Hélène Langevin consideraron la cita “dudosa”.

Desde el Museo Curie nos indicaron que han revisado sus archivos en busca de esta frase y no la han encontrado. “No obstante, este tipo de frase no concuerda con lo que se conoce de Marie Curie”, explicó Natalie Pigeard, la responsable de recursos históricos de la institución.