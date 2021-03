Lavanda, rosas y tulipanes morados: tres ramos de flores para celebrar con Colvin en Día de la Mujer

Las plantas, en casa, siempre deben tener un espacio reservado. No solo dan ese toque de color y vida a nuestros muebles, también nos pueden ayudar a purificar el aire de nuestro hogar para que respiremos salud y, de paso, disfrutemos de la belleza que cada especie nos aporta. Y es que, ya sean de exterior o interior, no hay rincón que no se alegre con una maceta o un ramo a rebosar de flores... siempre y cuando sepamos elegir las adecuadas para cada temporada y les demos los cuidados necesarios para que crezcan sanas y fuertes. Pero, ¿por cuáles podemos decantarnos?

Ahora, con la inminente llegada de la primavera las opciones se multiplican, pero, desde Colvin, floristería online, nos proponen unos ramos temáticos con los que llenar de color y vida nuestro hogar: han diseñado varios modelos en los que reina el color morado para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Quieres descubrirlos? ¡Pues sigue leyendo!

Tres propuestas para vestir nuestra casa de morado

- Free & wild. Diseñado con populis, lisianthus, campanula, lavanda y eucalipto, esta propuesta es perfecta para hacer que el morado, un color tan simbólico en esta jornada, invada nuestro hogar. Esta tonalidad se combina en este ramo con blancos y verdes para ofrecer un ramo pequeño, pero muy llamativo. Además, la campanula, flor de esta temporada, se irá abriendo poco a poco, por lo que cada día tendrás un ramo como nuevo.

Este ramo incluye la flor de la temporada. Colvin

- Empowered. Todos los espectros del lila, combinados con el blanco para hacerlos aún más llamativos, están recogidos en este ramo con diferentes texturas gracias a la inclusión de rosas, anémonas, áster, matthiola, thlaspi, tulipanes y lavanda. Además, una vez que las flores se marchiten, tu ramo todavía tendrá una segunda vida gracias a sus alternativas más duraderas. Es recomendable cambiarles el agua cada día y no es apta para casas con mascotas, puesto que contiene flores que pueden ser tóxicas para ellas.

Este ramo cuenta con diferentes texturas. Colvin

- Little Kamala. Un color púrpura que fascina y unas hojas triangulares que dejan boquiabierto. Así es Little Kamala, la planta del trébol morado o mariposa, cuyas hojas creen muy rápido. Además, dependiendo de la intensidad de la luz se abren y se cierran, simulando el ala de este insecto tan característico. Puede estar tanto en interior como en exterior y recibir sol indirecta o directamente, aunque, en este último caso, que no sea durante las horas más intensas. No recomendada para casas con animales.

Esta planta también es conocida como Litlle Kamala. Colvin

