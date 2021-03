Puig crida als presidents de les comunitats limítrofes per a acordar limitar la mobilitat en Pasqua

El president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha posat en contacte amb tots els presidents de les comunitats limítrofes -Balears, Aragó, Múrcia, Castella-la Manxa i Catalunya- per a "acordar una posició conjunta de limitar la mobilitat durant les vacances de Setmana Santa i Pasqua", segons han informat fonts del Consell.

Puig ha realitzat aquestes declaracions després de reunir-se amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a analitzar la posició que la Comunitat Valenciana defendrà en la reunió d'aquesta vesprada del Consell Interterritorial del Sistema Nacional, que és la de "mantindre les restriccions de mobilitat vigents" entre les comunitats autònomes perquè "no pot haver-hi una que pose en risc l'esforç que s'ha fet pels valencians".

En eixe sentit, Puig ha insistit en cal ser "prudent" en un moment en el qual "gràcies a l'esforç de la societat valenciana s'estan aconseguint grans avanços". De fet, ha ressaltat que hui es preveu baixar d'una incidència acumulada en els últims 14 dies de 100 casos per cada 100.000 habitants.

Sobre aquest tema, ha recalcat que tot i que es tracta d'una dada extraordinària, encara estem lluny de la consolidació definitiva per a superar la pandèmia". Per això, ha exigit "la corresponsabilitat de totes les comunitats autònomes" perquè "no pot haver-hi comunitats que posen en risc aquest esforç que s'ha fet pels valencians".

"La situació epidemiològica seguix millorant, però no podem tirar al fem els esforços realitzats per la societat valenciana durant les últimes setmanes. Cal consolidar la millorança aconseguida", ha postil·lat.