BBVA Research preveu que la Comunitat Valenciana cree 77.000 ocupacions i supere el PIB pre-Covid per al 2022

Per a aleshores, s'hauran creat 77.000 ocupacions, principalment en els sectors que s'han vist més afectats per la crisi i que tenen a veure amb el turisme, la restauració i l'hoteleria. La taxa d'atur baixaria així fins al 13,8% en 2022.

Aquestes són algunes de les previsions que es recongen en l'últim informe 'Situació Comunitat Valenciana', presentat aquest dimecres per Rafael Doménech, responsable d'Anàlisi Econòmica de BBVA Research, qui ha subratllat en tot moment que l'impacte ha sigut molt "heterogeni" en la regió valenciana, ja siga per zones geogràfiques, com per sectors afectats, edats, nacionalitats o gènere.

Doménech s'ha mostrat confiant en un "avanç de la recuperació" ja en la segona mitat d'enguany i en 2022 que anirà "de menys a més" i que es recolzarà necessàriament en l'avanç de la vacunació, la qual espera que siga "massiva i ràpida".

A partir d'ací, arribaria la recuperació de la demanda europea, un major dinamisme del consum de les llars valencianes, el major aprofitament de la capacitat productiva instal·lada tant en la indústria com, sobretot, en els servicis, i l'impuls que permetran els fons europeus Next Generation EU (NGEU), ha comentat.

En tot cas, Doménech ha apuntat que la incertesa és elevada i que la velocitat de recuperació podria veure's condicionada pels "problemes de subministrament" de vacunes als països que s'han vist fins ara, l'aparició de noves variants del virus i el repartiment dels fons europeus.

Però fins que s'haja aconseguit un nivell de vacunació que permeta una immunitat col·lectiva elevada, Doménech ha defès la necessitat de donar "ajudes directes" a les empreses per a "aguantar el pròxim trimestre" i poder arribar a l'estiu "amb tot llest". En la seua opinió, és factible dedicar l'1% del PIB estatal a ajudes directes fins que la vacunació siga massiva: "Són més necessàries que mai, hui més que ahir", ha insistit.

Amb aquestes ajudes, el responsable d'Anàlisi Econòmica de BBVA Research insta a "protegir" els negocis perquè "aguanten" les restriccions a l'activitat. De fet, des del seu punt de vista cal ser molt "prudents" a l'hora de relaxar les mesures i qualsevol obertura ha d'estar "clarament avalada per la millora de la situació sanitària".

"No té sentit córrer i fer un pas per a després donar dos passos cap a arrere. Ens juguem molt en termes de generar confiança pel que fa a la situació sanitària" i l'objectiu és "tindre-ho tot llest per a la campanya d'estiu, que és on cal posar tots els esforços", ha remarcat.