Sandra Gómez exigeix "respecte i serietat" a Meriton i dona per "morta" l'ATE del Nou Mestalla

La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha exigit "respecte, professionalitat i serietat" a la propietat del València CF, Meriton, al mateix temps que ha donat "per morta" l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) per a finalitzar les obres del nou estadi del Mestalla.

"L'ATE està morta, no hi ha pla ni direcció per a trobar una solució i complir els terminis. Els propietaris han deixat clar que no hi ha solució, així que des de l'administració donem pràcticament per morta l'ATE", ha reconegut l'edil.

Gómez ha realitzat aquestes manifestacions en relació a la reunió mantinguda ahir dimarts entre el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el del club, Anil Murthy, en la qual, per a la vicealcaldessa va haver-hi "una falta de respecte" per part de Meriton tant al cap del Consell com als valencians i valencianes als quals representa.

"Des de la institucions tenim el deure d'exigir serietat i professionalitat que és el que vaig trobar a faltar en la reunió. El president representa tots els valencians i valencianes, l'interés públic i, per tant, cal ser més seriós i més professional que quan treballem en l'àmbit privat", ha asseverat.

En aquesta línia, ha subratllat que Meriton és "una empresa internacional, acostumada a tractar amb socis comercials i a renegociar deutes bancaris", per la qual cosa ha expressat la seua sorpresa pel fet que Murthy acudira a la cita "sense papers, sense un projecte clar, sense tindre els deures fets".

"Em pareix una falta de respecte que s'assenten amb el president de la Generalitat sense un paper, sense un projecte i sense donar cap argument per a prorrogar l'ATE, per això vull donar el meu suport a les paraules del president que 'ja està bé'".

La vicealcaldessa recalca que els propietaris del València tenen "obligacions jurídiques, polítiques i també esportives que complir amb la Comunitat Valenciana i amb la ciutat i han de treballar en eixa direcció".

"Frau o decepció"

Sandra Gómez ha fet notar l'acord general que existeix sobre la necessitat d'acabar les obres del Nou Mestalla, per la qual cosa ha compartit la sensació de "frau o decepció" amb Meriton.

La dirigent municipal ha agregat que des de les institucions "s'ha manifestat la disposició a ajudar però la realitat és que no hi ha cap pla per a acabar les obres" del camp. "I els terminis s'estan acabant, des de l'Ajuntament mantindrem la posició que es complisca l'ATE o es resolga".

Finalment, Gómez ha assegurat que comparteix amb Puig l'opinió sobre la "falta de credibilitat" de Meriton, "no només en l'afició, sinó en la ciutat sencera i les institucions, que han tractat d'ajudar però mai han trobat ningú darrere de la porta de la propietat del València". "Mai hem trobat una resposta clara, ferma i planificada", ha lamentat.