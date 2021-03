Cvirus.-Publicado un trabajo sobre fenotipos de pacientes Covid en la revista The Lancet of Infectious Diseases

El artículo titulado 'Identification and validation of clinical phenotypes with prognostic implications in patients admitted to hospital with Covid-19: a multicentre cohort study', publicado en la prestigiosa revista 'The Lancet of Infectious Diseases', ha sido coordinado por los doctores Belén Gutiérrez-Gutiérrez, María Dolores del Toro y Jesús Rodríguez-Baño, infectólogos del Hospital Universitario Virgen Macarena, junto al Instituto de Biomedicina de Sevilla, y en colaboración con investigadores de otros 127 centros españoles de la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (Reipi) y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas (Seimc).