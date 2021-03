Coronavirus.-Oltra demana que tota Espanya consensue tancaments perimetrals en Setmana Santa i Madrid siga "responsable"

És més, ha demanat "una mica de responsabilitat" al govern d'Ayuso a Madrid davant la seua intenció de no aplicar el tancament perimetral en la setmana de Pasqua. "O tots o res tampoc, no pot ser que una comunitat determine per totes les altres", ha declarat als periodistes en una entrega de premis.

Oltra, després de recordar que el tancament segueix vigent a la Comunitat Valenciana, ha remarcat que els presidents autonòmics són els qui ho dictaminen i no el Govern central, d'acord a l'actual estat d'alarma. Per tant, "seria desitjable" que el Consell Interterritorial de Sanitat arribara a un consens.

"Tots tenim ganes que açò passe, de viatjar, moure'ns, veure els nostres familiars", ha constatat, per a advertir que la vacunació no significa immunitat i que encara hi ha amenaces com les soques brasilera i sud-africana.

"TOTS ESTEM CANSATS, PERÒ JA QUEDA MENYS"

Encara que "tots estem cansats" un any després que s'expandira el virus, Oltra ha pregat a la gent que aguante i tinga cautela i "una mica més de paciència perquè "ja queda menys i estem veient la llum". "Si tornem a empitjorar, la frustració col·lectiva serà molt gran", ha avisat.

També ha demanat "una mica de responsabilitat" davant la intenció de Madrid de no tancar en Setmana Santa, a més de recordar que aquesta comunitat està en el centre d'Espanya i "si no tanca i la resta sí no podran eixir enlloc".

I ha posat l'accent que "qualsevol govern responsable ha de posar això com a primer objectiu: salvar-nos com a éssers humans", en relació a la postura de la Comunitat de Madrid, governada pel PP i Ciutadans. "Ja salvàrem el Nadal i no ens va anar molt bé", ha postil·lat.