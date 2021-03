El Consistorio montisonense limita la actividad presencial en torno al 8 de marzo

Por ello, en esta ocasión y siguiendo la misma línea de otrasadministraciones, no acudirá a la concentración convocada por el Colectivo Feminista por la Igualdad Cinca Medio y el Colectivo de Mujeres Progresistas Clara Campoamor el 8 de marzo. A este respecto, el Ayuntamiento no es competente para autorizar o no este tipo de actos.

Por otro lado, se aclara que la tertulia literaria organizada por el Colectivo Feminista por la Igualdad Cinca Medio para el martes 9 a las 19.30 horas, tendrá carácter virtual, tal y como establece la normativa autonómica. A través de un enlace, se podrá asistir a este análisis de la obra 'El libro de mi destino', de la iraní Parinoush Saniee.

El programa municipal del Día Internacional de la Mujer se iniciará con la apertura, el lunes 8 de marzo a las 17 horas, de la exposición al aire libre '100 x 100 Mujer', un gran mural de 250 metros formado por 33 piezas que irán ensambladas de modo continuo a lo largo del río Sosa y que recogen obras de 120 artistas procedentes de una veintena de países.

Desde Nueva Zelanda a California, se han recibido archivos de creaciones de Perú, México, Colombia, Francia, Italia, Rumanía, cuyo común denominador es la mujer, bien como artista o bien como protagonista de la obra. Podrá visitarse hasta final de mes.

Se trata de un proyecto creado con la colaboración del director de Goyart International, Gorgonio Sanjuan, que incluye el cartel del 8M del Colectivo Feminista por la Igualdad Cinca Medio creado reflejando los rostros de 180 mujeres.

También se ha programado, el jueves 11 de marzo, a las 19.30 horas, en el cine Victoria, la proyección del documental 'El Proxeneta. Paso corto, mala leche', dirigido por Mabel Lozano. La entrada es gratuita pero es necesario recoger la invitación numerada en el SAC o a través del portal municipal