Ana Rosa critica a las infantas: "Siguen siendo de la institución, por eso tienen esos trabajos, no por su profesionalidad"

La noticia de que las infantas, Elena y Cristina, se han vacunado durante un viaje a Abu Dabi para visitar a su padre, el rey emérito, ha consternado a la opinión pública. Algunos critican que las hermanas del rey se hayan saltado la cola sanitaria de España y hayan viajado hasta otro país para recibir el antídoto contra el coronavirus.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha criticado la decisión de las infantas y ha defendido que aunque ambas ya no representan a la corona española, deben seguir manteniendo cierto respeto a la monarquía. "Siguen siendo de la institución por eso tienen entre otras cosas, los trabajos que tienen, no los tienen por su formación y éxito profesional", ha comentado la comunicadora.

Algunos colaboradores del magazine matutino han apuntado a que lo que han hecho las infantas no es algo ilegal, ya que no le han quitado la vacuna a ningún español que estaba esperando para recibirla, sino que con su propio dinero se han financiado la dosis. "No es problema de tener el dinero o no, no es ético", ha replicado la periodista.

Quintana ha escusado al rey Felipe VI, defendiendo que el monarca no tiene nada que ver con la decisión de sus hermanas y que él y sus hijas recibirán la vacuna cuando corresponda. "Él no es responsable de lo que hagan sus hermanas, pero sus hermanas si deberían ser las guardianas de cierto respeto", ha añadido Mariángel Alcázar, redactora jefe de La Vanguardia. "Él estará negro", ha comentado la presentadora.

La colaboradora Paloma García-Pelayo ha opinado que esta decisión puede afectar a la imagen pública de la corona y a la del rey: "El peor enemigo don Felipe lo tiene en casa". Joaquín Prat ha apuntado a que no hace falta que algunos partidos hagan campaña contra la monarquía, sino que sus actos sirven como una campaña de desprestigio.