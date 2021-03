Tapia pide "transparencia" e información "fehaciente" al Gobierno central en el reparto de los fondos de recuperación UE

Tapia ha hecho estas valoraciones durante un encuentro informativo telemático organizado por Nueva Economía Fórum, patrocinada por Fundación BBK, donde ha reclamado al Ejecutivo central que aclare los "mecanismos de reparto" de los fondos europeos, que estos sean "lo más transparentes posibles" y que se atiendan a las "prioridades" fijadas por la UE para esta financiación.

Asimismo, la consejera ha remarcado que hasta la fecha no tienen todavía "información fehaciente" de cómo llegarán al País Vasco los 11.000 millones que el presidente del Gobierno ha anunciado que se destinarán a Euskadi.

En este sentido, ha recordado que Euskadi ha presentado proyectos "bien definidos" para aspirar a esas partidas presupuestarias del plan 'Next Generation' y ha insistido en que, "como Gobierno", les gustaría tener la información para prepararlos y poder ajustar sus proyectos de la forma "más adecuada" de cara a recibir el dinero europeo.

Sin embargo, ha reiterado que sería un error esperar a los recursos de los Fondos Next para emprender iniciativas tanto desde la Administración como desde la empresa privada, y ha llamado a no poner "excesivo énfasis" para no llevarse "una decepción por el dinero que llega", para lo que, como alternativa hay que buscar ya recursos propios de todo tipo, "los que haya, privados y como gobierno vasco".

Para ello, Tapia ha avanzado que el Gobierno Vasco piensa en iniciativas transformadoras que van desde la industria alimentaria, como el futuro parque acuícola de Lemoiz, a la producción de baterías eléctricas, el reciclaje de residuos o la energía verde (hidrógeno).

Respecto a la recuperación de la economía vasca tras el impacto del coronavirus, Tapia ha afirmado que la "vacunación masiva" hará que el tejido productivo "se recupere" progresivamente, para lo cual, ha considerado "decisivo" que la inmunización se produzca también a nivel internacional.

En este sentido, ha lamentado que eso no está ocurriendo y que, en estos momentos, existe un "cuello de botella" en cuanto a la producción yf abricación de las vacunas en la UE y que la rapidez con la que los avances científicos han dado con un antídoto no haya estado acompañada por el "mismo esfuerzo" en el ámbito comunitario para garantizar que los países reciban las dosis necesarias.

RECUALIFICACIÓN

Sobre a qué ritmo se puede recuperar la economía vasca, la consejera vasca ha indicado que va a depender de cuándo se despeje esta "incógnita" de la vacunación masiva a nivel internacional.

Preguntada por los despidos ya anunciados en sectores como la fabricación de tubos o que puedan realizarse en Euskadi por las consecuencias económicas negativas de la pandemia, Tapia ha confiado en que la salida de trabajadores sea "la menor posible", pero ha enfatizado que el Gobierno Vasco trabajará para que estos empleados sean "recualificados" para lograr su regreso al mercado laboral y emplearse en otro tipo de empresas.

Tras pedir un "esfuerzo" a todos, empresas, administraciones y trabajadores para que esas consecuencias laborales sean las menos posibles, Tapia ha destacado que, a futuro, "es importante poner sobre la mesa todos los mecanismos disponibles que no sean despidos".

Si no es posible llegar a un acuerdo, ha añadido, hay que conseguir que se pueda recualificar a esas personas, para lo que las herramientas con las que cuenta el Gobierno Vasco "están a su disposición, y se valorarán uno a uno todos los casos, porque cuentan con sus propias especificidades en función de su actividad, situación de la empresa y de sus respectivos sectores y mercados".

Tapia ha añadido que la pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con recursos y producción de "kilómetro cero", en el sentido de que se consiguen en el entorno cercano y que, en el caso de que los mercados volvieran a verse afectados por otros fenómenos globales, no se verían afectados desde un punto de vista productivo.