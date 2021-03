Patri, de 'La isla de las tentaciones', reacciona entre lágrimas a los primeros días de Lester en 'Solo/a' junto a Marta

Patricia Pérez no vive sus mejores días. Desde el pasado año, la extentadora de La isla de las tentaciones 2 estaba acostumbrada a convivir con Lester Duque, su pareja y el padre de su futuro bebé, pero ahora debe lidiar con su ausencia. Y es que el canario se encuentra en 'el pisito' de Mediaset concursando junto a su expareja, Marta Peñate, en el realitySola/o.

Entre lágrimas, la influencer ha confesado que no está siendo fácil para ella sentir lejos a su novio. Lo ha hecho a través de una serie de stories en Instagram, donde ha explicado cómo vive estos días sin el joven desde su entrada en el concurso, donde empezó su andadura el pasado lunes.

"Bueno chicos, sé que llevo varios días sin subir mucho a las redes sociales y básicamente es porque no estoy pasando por el mejor momento tanto física como mentalmente", ha avanzado el rostro de Telecinco.

Patricia Pérez llora porque Lester Duque, su pareja, se encuentra concursando en 'Sola/o'. INSTAGRAM / @PATRIPEREZIGLESIAS

Tanto es así que Pérez ha tenido que volver a Barcelona para sentir el calor de su familia: "Estaba en Canarias con la familia de Lester y realmente me han apoyado un montón y me he sentido superarropada por ellos pero todo me recordaba a él, de hecho dormía en su habitación, y se me caía el mundo encima".

"Bueno, realmente lo que más me duele es que este sábado es mi cumpleaños, que no lo voy a poder pasar con él y era el primer cumpleaños que iba a pasar junto a él...", ha lamentado la influencer, quien, a principios de febrero, acudió al debate de La isla de las tentaciones para anunciar su embarazo junto al canario.