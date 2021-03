Coronavirus.- El alcalde dice que "ahora que se ve la luz al final conviene aguantar unas semanas más"

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha dicho que espera que "ya sea de una forma definitiva dejar atrás este trance", con lo cual se ha mostrado "satisfecho y contento porque los datos son mucho mejores", así como "agradecido a los cordobeses, porque cuando hicimos el llamamiento han respondido como siempre y se ha pasado a estar entre la primera y segunda provincia con mejores datos de Andalucía".

Al respecto, ha animado a "seguir así y ver si ya se pasa este tramo final, avanza la campaña de vacunación y se pueden tomar ya medidas definitivas de relajación de todas las restricciones a la movilidad y la funcionalidad que hay ahora", de ahí que haya aconsejado "mantener la responsabilidad".

No obstante, ha admitido que "en estos momentos, afortunadamente, la situación sanitaria en la ciudad no tiene nada que ver con la que se tenía a final de enero, ni durante el mes de febrero", con "una media de casos diarios que sigue siendo más de lo que gustaría, pero que no llegan ni siquiera a 30 casos al día", ha puntualizado, remarcando que "son cifras que ya no son tan preocupantes".

En este sentido, ha valorado que "se está superando la crisis sanitaria y va bajando también el número de hospitalizaciones, la ocupación de las UCI y los fallecimientos", pero "es más importante que nunca que no se den pasos atrás", ha aconsejado el primer edil.

Ante ello, ha destacado que "ya va avanzando la vacunación y las cifras que da la Consejería de Salud este miércoles es que para el principio del verano pueda estar vacunada el 40% de la población andaluza y al final del verano, un 70%", que abarcaría a "todos los factores de riesgo". Este miércoles han comenzado a vacunarse los agentes de la Policía Local.

"Esto implicaría que de verdad se podría ir a una nueva normalidad, a unas circunstancias de apertura mucho más amplias", ha resaltado Bellido, quien ha pedido "ser todos prudentes", como "cumplir a rajatabla las mismas normas que hasta ahora y no confiarnos en que hay menos casos para relajarnos nosotros mismos".

Igualmente, el regidor ha recomendado "ser todos comprensivos con el ritmo de mitigación de las medidas", porque "todos tenemos muchas ganas de volver a salir, a compartir la vida con familiares y amigos, ir a otras ciudades y provincias y tener otros alicientes", ha admitido.

PENDIENTES DE LAS AYUDAS

Preguntado por si en el Ayuntamiento se han recibido ya algunas ayudas del Gobierno central, por ejemplo, para transporte público, el alcalde ha lamentado que "no se ha recibido todavía nada". "Ni un euro de los 3.000 millones comprometidos", ha advertido, precisando que "el fondo de transporte público tiene una fecha límite importante, que es el final del mes de marzo" ante "la Ley de Estabilidad Presupuestaria".

Por tanto, el también vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha avisado que puede haber empresas públicas de transporte que "si no le llega la ayuda antes de final de marzo, puede estar en riesgo su viabilidad", entre otros aspectos que ha apuntado, subrayando que hasta ahora sólo han podido disponer de "los ahorros de todos los cordobeses", cuando "quedan muchas más cosas por cumplir".

De este modo, Bellido ha afirmado que no entiende "cómo es que los que están al mando de las principales instituciones no toman medidas para paliar la situación", que ha tildado de "insostenible".