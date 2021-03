Cruz Roja asegura que no depende de ellos el regreso de los inmigrantes al Canarias 50 tras intentar que no abandonaran

Díaz, que estaba presente el día que los 64 migrantes del Canarias 50 abandonaron el lugar, ha explicado que la base de lo ocurrido se encuentra en la notificación que la organización recibió por parte del Ministerio competente entre el miércoles y jueves de la pasada semana en la que se informaba de que había que desplazar a las personas que estaban en las carpas de la fase uno a la dos para empezar a construir unos módulos con el fin de mejorar la condiciones de habitabilidad.

Esto, prosiguió en declaraciones a Europa Press, desde Cruz Roja se percibió como algo "positivo", ya que se había producido algún tipo de inundación, por lo que pensaban que era un hecho que los inmigrantes valorarían.

Sin embargo, Díaz puntualizó que cuando se planteó, "no" recibieron "muy bien" la noticia y los inmigrantes empezaron a exponer cuestiones que "no tienen nada que ver con el cambio" de fase que físicamente, matizó, implicaba un desplazamiento de unos 10 metros entre una carpa y otra.

Todo ello originó un debate que se prolongó entre una hora y media y dos en los que, ha incidido Díaz, se intentó dialogar con ellos y explicarles que "no" existía connotación alguna, si bien el "sentimiento de frustración" que los inmigrantes tienen -al no poder continuar con su periplo hacia la península- acaba llevando a un ambiente, dijo, que "se enrarece", donde hubo "insultos" y se produjo una "situación complicada", desembocando en el abandono de los 64 inmigrantes del campamento.

"ABANDONAN DE FORMA VOLUNTARIA"

En relación con ello, Díaz ha reiterado que en varias ocasiones se les intentó hacer ver a los inmigrantes que "no" cometieran "ese error porque tiene una repercusión sobre ello, abandonan el programa y eso significa que se quedan en la calle, si abandonan de forma voluntaria".

A pesar de todo "no" escucharon y decidieron irse, puntualizando que "no han sido expulsados por Cruz Roja, han abandonado voluntariamente el campamento", de ahí que subraye que "no" depende de la organización el que puedan o no volver.

Los 64 inmigrantes que salieron del campamento, sobre los que Díaz apuntó que "no" hay medidas disciplinarias, se encuentran ahora en las calles de Las Palmas de Gran Canaria y el lunes, 1 de marzo, volvieron para presentar una solicitud de readmisión.

Al respecto, el técnico especialista en Ayuda Humanitaria de Cruz Roja ha señalado que se les trasladó la posibilidad de presentarla en la sede central de la organización en Las Palmas de Gran Canaria, para podérsela hacer llegar al Ministerio competente porque su readmisión "no es una potestad" de Cruz Roja, pero ha afirmado que están abiertos a cualquier medida que se les pueda solicitar.

LA FRUSTRACIÓN "ES INNEGABLE"

Xavi Díaz ha reconocido que la "frustración" entre los inmigrantes "es innegable", señalando que muestra de ello es la pancarta que este fin de semana había a las puertas del campamento y que "no decía nada más que dejarnos continuar nuestro camino".

"Ellos quieren continuar su camino. Nosotros por desgracia no podemos dar esos papeles", apostilló para agregar que mientras los migrantes consiguen su objetivo, que es llegar a península, Cruz Roja trabaja con un programa en el que hay psicólogos que buscan frenar esa frustración, posibles vulneraciones que sufran o enseñarles el idioma.

IMPOTENCIA

Esta labor que desarrolla Cruz Roja también hace que cuando ocurran situaciones de este tipo, dice Díaz, se sientan "impotentes" porque ven como personas con las que trabajan, optan por abandonar un campamento, un programa, con las consecuencias que eso les puede acarrear.

En este sentido, consideró que se están dando situaciones fuera del campamento que "habría que abordarlas", si bien en el mismo apuntó que Cruz Roja debe proteger a la gente que hay dentro -321 migrantes-, así como a sus trabajadores que se enfrentan a situaciones "muy tensas", afirmando que con el abandono de estas 64 personas "hubo algún trabajador que acabó llorando porque son gente que estás intentando cuidar".

Por último, en relación a si ha habido un cambio de actitud en cuanto a las peticiones para mejorar protocolos o instalaciones, ha admitido que "han cambiado las cosas para bien", ya que señaló que cuando es necesaria una reparación, se realiza "sin ningún tipo de problema", a lo que se suma que ellos intentan hacer efectiva peticiones que le hacen los propios inmigrantes, tales como adecuarles un lugar para rezar o facilitarles el cambio de ropa, entre otras cosas, para que se de "una paz" en la que poder llevar a cabo el trabajar con ellos.