Extremadura celebrará el 8M "conforme a las normas" y critica que la "extrema derecha" intente "silenciar" este día

"No les vamos a dejar desde las instituciones y los gobiernos que, como hoy el de la Junta de Extremadura, aprueba una declaración institucional para conmemorar lo que todavía tiene muchos motivos para conmemorar", ha asegurado Gil Rosiña en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Así, ha dicho, este día tiene que poner "relieve" las discriminaciones que las mujeres en todo el mundo siguen sufriendo, por lo que la consejera extremeña ha considerado que las razones y los motivos para celebrar el 8M están "más vivas que nunca".

Así ha explicado que la crisis provocada por la pandemia ha situado a las mujeres en los escenarios "más vulnerables" para afrontar los efectos sociales y económicos derivados de ella, por lo que entiende que la Junta de Extremadura "no debe ignorar" la situación de las mujeres sino que debe reafirmar su "compromiso" con la igualdad.

En su intervención, Gil Rosiña ha recordado que este año el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) va a cumplir 20 años, momento en el que ha expuesto la evolución de las políticas en favor de la mujer en la región.

Así, ha apuntado que lo que empezó siendo una "asesoría para las políticas de las mujeres" en los primeros gobiernos de Rodríguez Ibarra dio paso a una primera Dirección General de la Mujer en los años 90, a los Planes Generales de Políticas para las Mujeres, al IMEX y a tener en la actualidad una Consejería de Igualdad en la estructura de la Junta.

También ha expuesto Gil Rosiña que se han empezado a hacer los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) con perspectiva de género y tener unidades de igualdad en todas las estructuras gubernamentales de la Junta.

"La igualdad no es una manifestación, las políticas públicas de igualad no son un día, la igualdad es un compromiso de un gobierno que quiere que sus ciudadanos vivan en igualdad de condiciones y aboga por los derechos humanos y por mejorar la democracia, y la democracia se mejora fortaleciendo la igualdad entre hombres y mujeres", ha aseverado.

De esta forma, la consejera de Igualdad extremeña también ha mandado un "mensaje claro" a la ciudadanía, a la que ha dicho que el 8M se conmemorará acorde a las celebraciones en tiempo de pandemia y "conforme a las normas" sanitarias.

"No hay en el último año ninguna celebración que responda a cómo era la vida antes del coronavirus, por tanto el 8 de marzo se celebrará conforme a las normas Covid-19", ha aseverado, al tiempo que ha pedido no desviar el "foco", porque hay "quienes quieren subirse al caballo de la Covid-19 para silenciar el 8 de marzo y no los vamos a dejar".

En esta línea, la consejera de Igualdad, a preguntas de los medios por los actos que prepara la comunidad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ha informado de que este próximo jueves presentará la campaña de la Junta.

También, ha dicho, se celebrará un acto institucional, así como una serie de manifestaciones, reflexiones y acciones desde el Ejecutivo regional "en aras a esa transversalidad que siempre es necesario señalar".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno expone que durante los últimos 20 años se han producido varios hitos en pro de la igualdad en la región como la creación del Instituto de la Mujer de Extremadura, que ha sido capaz de "remover obstáculos" y producir "cambios sociales" gracias a la aportación fundamental del movimiento feminista y de las mujeres extremeñas, así como la aprobación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura.

En este sentido, a lo largo de las dos últimas décadas, las políticas públicas de igualdad han sido una "prioridad" de la agenda política de la región y, un año después del inicio de la pandemia, la igualdad entre mujeres y hombres ocupa un papel "aún más relevante" que en el año 2020 porque, como en otras muchas crisis, son las mujeres las que han visto "agravada su situación de vulnerabilidad".

En este contexto, el compromiso de la Junta de Extremadura es hoy "mayor", como así lo refleja la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura y los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y del Gobierno de España.

Por ello, mediante esta declaración institucional, el Consejo de Gobierno de la Junta reafirma su "compromiso" con la igualdad y la aplicación de la transversalidad en las políticas públicas, como "objetivo compartido" en la acción gubernamental, la interlocución con los agentes sociales y económicos y la colaboración con las asociaciones comprometidas con la defensa de la igualdad.

"Que presidirá todas las actuaciones de la toma de decisiones de este Gobierno para transformar la realidad de Extremadura y lograr una sociedad más justa y más igualitaria", se indica en la declaración institucional.