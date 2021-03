Anil Murthy lamenta els "atacs irresponsables" de Ximo Puig a Meriton

En la seua trobada, Murthy va plantejar a Puig una possible pròrroga de l'Actuació Territorial Estratègica per a l'emplaçament del nou estadi, però el president de la Generalitat va assegurar que no hi havia "avanços" i que "la credibilitat i el crèdit de Meriton" estava "sota mínims", insistint que l'ATE "expira al maig".

"Lamente les declaracions de Ximo Puig i els seus atacs irresponsables a Meriton després de la reunió que duguérem a terme ahir dimarts en el Palau de la Generalitat. La nostra convicció és la de seguir treballant en la cerca de solucions per a la finalització del nou estadi", indica Murthy en un comunicat.

El dirigent deixa clar que "el compromís i la credibilitat" del club "es mesura amb el pagament els deutes bancaris", recalcant que açò és "una cosa que ningú feia abans", i també "ajudar la societat valenciana especialment durant la crisi del Covid-19 o donar material sanitari als hospitals de la Comunitat Valenciana, per exemple".

Murthy va insistir que actualment tenen "una responsabilitat financera per a sostindre el club en un any molt difícil" i també una responsabilitat "amb el projecte del nou estadi". "Endeutar el club sense vendre la parcel·la prèviament és irresponsable, suposaria repetir els mateixos errors del passat i probablement portar-ho a la fallida", va advertir.

"Arribats a aquest punt, hem de treballar tots junts per a buscar una solució global. No som polítics. Esperem que les institucions s'impliquen i ens ajuden a solucionar l'assumpte del nou estadi i no al revés, alimentant la incertesa entorn d'un projecte tan important per al València CF i la ciutadania amb paraules irresponsables", sentencia la 'mà dreta' de Peter Lim.