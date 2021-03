Junta cree que Cañizares "cuestiona la labor de la Guardia Civil" y "no debuta con demasiada fortuna" como portavoz PP

De este modo ha reaccionado Fernández poco después de que Cañizares, en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha que ha recogido Europa Press, haya asegurado que el confinamiento perimetral por regiones "no está sirviendo para controlar el virus", y que "no puede ser que en confinamiento haya esta movilidad" y que se piense que con esto "está todo controlado".

"Ahora nos dice el PP que los cierres no sirven porque no se pueden controlar. ¿Qué dice Cañizares, qué la gente no cumple normas o que la Guardia Civil no cumple con su obligación? La Guardia Civil cumple con su obligación, se esfuerza al máximo", ha defendido Fernández, que ha condenado que los 'populares', que están recogiendo firmas en la calle para, "supuestamente" apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hagan declaraciones de este tipo que "ponen en cuestión la labor tan magnífica que están desarrollado, en condiciones muy duras en los últimos meses".

Y es que, luego de afirmar que las palabras de Cañizares le han generado "sorpresa y estupor", la portavoz del Gobierno ha lamentado que el PP siga yendo "de ocurrencia en ocurrencia" solo con el afán de hacer oposición en un contexto excepcional como el actual y con una crisis sanitaria "gravísima" que afecta a todo el planeta y, de manera especialmente dura, a Castilla-La Mancha porque tiene mucha población vulnerable y envejecida.

"Debemos ser cautelosos y responsables y a la oposición también se le puede exigir que sea responsable y coherente", ha insistido la portavoz del Gobierno regional, que ha abundado en que la mayoría de la gente cumple el perimetraje, que "está siendo eficaz".

PIDE "COHERENCIA" A LA OPOSICIÓN

Dicho esto, ha incidido en la necesidad de lanzar mensajes conjuntos, por lo que ha pedido a la oposición "coherencia" porque todo los fallos que se comentan "se cifrarán en vidas". "Por eso hay que ser muy prudentes en la desescalada, porque sabemos los riesgos que tenemos enfrente y porque aún no hemos vencido al virus".

"Estas medidas tan criticadas por Núñez y el PP están dando cifras esperanzadoras en este momento en la región, donde la incidencia acumulada está 72 puntos por debajo de la media nacional, es de 102 casos a 14 días y de 39 a siete. Esto nos dice que podemos esperar datos esperanzadores en los próximos días", se ha congratulado Fernández.

También ha destacado que en las residencias de mayores, donde más vidas se han perdido a causa del virus, no se haya registrado ningún contagio este pasado fin de semana por primera vez.

"El objetivo es cero personas mayores contagiadas y eso se ha conseguido entre todos y todas, cumpliendo las normas y siendo responsables. El esfuerzo ha merecido la pena, por eso pedimos al PP que se esfuerce con el Gobierno y la mayoría de la ciudadanía que renuncia a su libertad y a la movilidad para salvar vidas humanas", ha concluido.