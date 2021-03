El DOGV publica la liquidació del pressupost de la Generalitat de 2020

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dimecres la liquidació del pressupost de la Generalitat corresponent a l'exercici 2020, una vegada comunicada al Consell durant el ple celebrat el passat 26 de febrer.

El resultat pressupostari no financer (capítol 1 a 7), ha passat de -2.456,19 milions d'euros en l'exercici 2019 a -1.806,16 milions en 2020, la qual cosa suposa una millora de 650 milions. Per la seua banda, el resultat pressupostari ajustat en 2020 suposa 552 milions ja que s'imputa un increment dels passius financers derivats de les operacions d'endeutament pel FLA i els refinançaments que compensen el resultat en negatiu de les operacions no financeres.

Segons ha assenyalat la Generalitat en un comunicat, l'esforç del Consell per a impulsar la recuperació econòmica i augmentar l'escut social davant la covid-19 s'ha vist també reforçat amb l'augment en més de 2.451 milions d'euros dels recursos procedents del Govern central en 2020, en haver crescut en 966,55 milions els ingressos del sistema respecte a 2019, així com els 1.485 milions no retornables del Fons Covid.

Aquests recursos han permés que el Consell "haja pogut augmentar també la seua despesa social en Sanitat, Educació i Servicis Socials en més de 14.800 milions d'euros, xifra que augmenta fins als 15.150 milions en termes de comptabilitat nacional (despesa reportada)", segons l'estimació de la Conselleria d'Hisenda a partir de la liquidació pressupostària de l'exercici.