La artista visual Lara Ruiz apuesta por el arte integrador en la campaña del 8M de la Diputación de Cáceres

Lara reconoce que pertenece a una generación que ha tenido la suerte de contar con el "empeño y el trabajo" de mujeres anteriores, lo que hace que se note menos "el sesgo diferenciador", por lo que valora esta "herencia" que mujeres de su generación han recibido de sus predecesoras.

En este sentido, reitera su agradecimiento por lo que "otras mujeres han podido luchar previamente por este trabajo, y en reconocimiento creo que lo más digno y correcto que podemos hacer es seguir trabajando en ello".

A lo largo de su carrera profesional, según cuenta en el vídeo, se ha encontrado con mujeres trabajando en el mismo sector, y reconoce que "trabajar con una mujer siempre me ha resultado una experiencia muy generosa, y de ellas he aprendido mucho no solo a nivel artístico, sino a nivel de gestión".

"Mi visión -continúa Lara Ruiz- es que hay una mujer artista muy profesional dentro de este sector y que está proponiendo una serie de proyectos muy interesantes que, además, tocan, sobre todo, el tema social, en un momento que creo fundamental". "Ahí está el objetivo, en encontrar propuestas y formular proyectos artísticos que integren", ha concluido.

Cabe recordar que bajo el título genérico de 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos', las redes sociales de la institución sube cada día, desde el 1 hasta el 8 de marzo, un vídeo de una mujer, este año, mujeres relacionadas con la cultura, para reconocer, visibilizar y levantar la voz muchas veces silenciada, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

Voces de mujeres pintoras, ilustradoras y escritoras; una exposición con obras de artistas que componen la colección de la Diputación, y que será inaugurada este viernes 5 de marzo, y el libro ilustrado 'Haciendo Camino' son las acciones centrales de esta sexta edición de la campaña de la Diputación de Cáceres con motivo del Día Internacional de las Mujeres.