Andreu anuncia que La Rioja seguirá en nivel 4 y prevé no levantar el cierre perimetral de la comunidad en Semana Santa

Concha Andreu ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras la presentación de la novedosa iniciativa 'Redescubre el Museo' en el Museo de La Rioja.

En concreto, la presidenta del Gobierno regional ha recordado que "la preocupación" de su Ejecutivo es "evitar el repunte de contagios, algo que con el esfuerzo enorme de todos los riojanos hemos ido consiguiendo y queremos seguir bajando los niveles y que ese repunte no suceda".

Por ello, "como ya he adelantado en anteriores ocasiones, no habrá Semana Santa y la intención del Consejo de Gobierno es no levantar el confinamiento perimetral".

Aún así, ha explicado, "potenciaremos el movimiento interno en La Rioja para aquellos que se quieran desplazar o descansar pero no va a haber Semana Santa y si no hay novedad no habrá levantamiento del confinamiento perimetral".

Además, la presidenta regional ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha considerado "no pasar de nivel" esta semana.