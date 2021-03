Un acusat en la causa de les irregularitats informàtiques de Cooperació es desmaia i la vista queda suspesa

Murcia s'havia assegut aquest dimecres en el banc dels acusats juntament amb l'exconseller i exdiputat 'popular' en Les Corts Rafael Blasco; l'empresari Augusto César Tauroni; i l'ex-secretària general de la Conselleria Agustina Sanjuán.

Als pocs minuts de començar el juí, mentre les acusacions intervenien en el seu torn de qüestions prèvies, Murcia s'ha acostat al tribunal una mica atordit i s'ha desmaiat, la qual cosa ha obligat a suspendre la vista. S'ha desallotjat la Sala i un metge ha acudit per a atendre-li.

En aquesta peça, la Fiscalia reclama dos anys i huit mesos de presó per a l'exconseller i el pagament d'una multa de 400.000 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències en concurs amb delictes continuats de prevaricació i frau a l'Administració; dos anys de presó per a Sanjuán i una muta de 300.000 euros; any i mig de presó per a l'ex-cap d'Informàtica i 300.000 euros de multa; i dos anys i mig de presó i multa de 400.000 euros per a l'empresari Tauroni.

Per la seua banda, la Coordinadora Valenciana d'ONGD -acusació popular- reclama cinc anys de presó per a Blasco, Tauroni i Tina Sanjuán i el pagament d'una multa de 350.000 euros per a cadascun d'ells. Així mateix, sol·licita tres anys de presó per a Javier Murcia.

Es tracta de la peça 5 de l'anomenat cas Cooperació i la Fiscalia xifra en 289.363 euros el perjuí ocasionat a les arques públiques autonòmiques.