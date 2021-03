L'accident laboral s'ha produït a les 8 hores de hui per causes que s'estan investigant quan el treballador, de 60 anys, va quedar atrapat per una màquina.

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat del SAMU i metge d'Atenció Primària que li han prestat una primera assistència. Posteriorment, li han traslladat a l'hospital Intermutual de Llevant de Sant Antoni de Benaixeve en l'ambulància de suport vital avançat.