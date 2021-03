La consejera de Igualdad llama a la "responsabilidad y sentido común" para no hacer manifestaciones masivas

En declaraciones a Radio Popular-Herri Irratia, recogidas por Europa Press, Artolazabal ha insistido en que el 8 de marzo es un día "importante" en el calendario y tiene que ser una jornada de reivindicación porque "todavía existe una gran desigualdad entre hombres y mujeres". "Por tanto, todavía hay que trabajar mucho y queda camino por recorrer", ha apuntado.

A su juicio, hay que ser conscientes de que, en esta ocasión, existe una situación epidemiológica "muy grave y muy complicada". "Tenemos que ser prudentes y conscientes de cuál es la realidad a la que nos enfrentamos", ha añadido.

Por ello, ha considerado que "hay que reivindicar" porque "ha trabajo que recorrer". "Hay que poner de manifiesto que queda un largo camino para alcanzar la igualdad real y para que Euskadi sea una sociedad igualitaria, pero también tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación epidemiológica difícil y que esas concentraciones masivas pueden ser focos que provoquen que la tendencia positiva en la que nos encontramos, y cuya bajada se está ralentizando un poco, pueda ser motivo para que esa tendencia cambie", ha indicado.

"MUCHAS FORMAS DE REIVINDICAR"

Beatriz Artolazabal ha pedido "prudencia, responsabilidad y sentido común". "Existen muchas formas de reivindicar y creo que tenemos una oportunidad para demostrar esa responsabilidad que a lo largo de esta pandemia hemos hecho. Eso no significa que no haya que reivindicar y decir bien alto y claro que todavía tenemos mucho camino por recorrer en Euskadi, pero no sé si es la forma más oportuna que se realicen esas manifestaciones masivas", ha añadido.

En esta línea, ha recordado que, tanto la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, como ella han remarcado que la situación es "compleja y complicada", por lo que hay que ser "más que nunca responsables". "No tenemos que poner en contraposición la reivindicación con lo que es la salud. Tenemos herramientas para imaginar formas de reivindicar", ha afirmado.