Els conflictes veïnals creixen un 82% per les restriccions

El primer any de pandèmia per coronavirus es va saldar a la ciutat de València amb 1.061 detinguts, 64.900 sancions (la majoria per superar els límits de persones reunides o relacionades amb l'ús de la mascareta) i un augment de conflictes veïnals d'entorn del 82%. Així ho va posar ahir de manifest el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, en la presentació de la Memòria de l'Àrea de Protecció Ciutadana durant l'últim any.

De totes les sancions imposades, 32.450 (el 50%) són per reunions de persones per damunt dels límits establits; 25.821 són per no portar mascareta o portar-la mal posada i 6.629 per no respectar el toc de queda.

En aquesta línia, Cano va voler llançar un crit d'atenció a aquelles persones que realitzen festes en el seu domicili creient que no seran sancionades si no obrin la porta a la Policia: “Això no evita la sanció perquè s'aplica l'Ordenança de Contaminació Acústica i la sanció els arribarà”.

Quant a les detencions, la Policia Local va detindre en aquest any a 1.061 persones a la ciutat: 170 per atemptat a l'autoritat o desobediència (especialment en la primera fase del confinament i l'estiu), 325 per violència masclista i 99 per violència domèstica.

“Aquestes dades demostren”, va destacar Cano, “les situacions que s'han viscut en algunes llars. Posen de manifest els nivells de tensió que en determinats moments s'han patit en els habitatges i cal estar atents i posar més èmfasi en polítiques socials”, va defensar.

Així mateix, les peticions d'informació a la Sala del 092 es van incrementar en l'últim exercici en un 169%, i va haver-hi 233.074 requeriments, un 7,8% més que l'any anterior.

A més, els conflictes veïnals s'han incrementat en un 82%, un reflex, opina Cano, “de la major presència en els habitatges i major conflictivitat”. De totes elles, un 61% d'elles va ser per sorolls i un 12% per raons de salubritat i higiene. També es va produir un augment en l'ajuda a persones sense sostre d'un 10%, mentre que els serveis socials d'urgència van créixer un 80% respecte a l'any anterior.

Preguntat sobre si se celebren ara més festes que abans, va comentar que s'està detectant “una certa ebullició”, si bé això no s'ha traduït ara com ara en un augment de sancions, i va opinar que “hem de treballar amb antelació per a evitar situacions en el futur”.

Igualment, va assenyalar que si bé es farà un control igual al d'altres espais públics en l'àmbit de les terrasses, “la Policia Local no és una Policia de terrasses”, després de ser preguntat per si augmentarà la presència policial en aquest entorn.

L'edil va dedicar una part de la roda de premsa a parlar sobre la desescalada a la ciutat i va apuntar que des de l'àrea de Protecció Ciutadana l'afronten amb “inquietud” perquè consideren que està disminuint l'atenció. Tanmateix, va recalcar: “Hem d'estar amb la guàrdia pujada perquè això no ha passat i hi ha situacions que poden complicar-se molt. Superar una ona no evita la següent”.

Per això, des de la conselleria s'està potenciant un escenari de protecció ciutadana de postpandèmia perquè aquesta etapa “deixarà ferides, una petjada a la ciutat de caràcter social molt important”. En aquesta direcció, aposten per una desescalada lenta amb dos grans reptes: la lluita contra la violència masclista i els delictes d'odi.

Finalment, Cano va manifestar que l'Ordenança de Convivència es troba en els últims passos abans de passar a la fase d'esborrany, “i això suposa una discussió i negociació amb la resta de grups”, si bé la seua intenció és que s'aprove amb el major consens possible.