Fuerte explosión de un paquete en una calle aledaña a un centro de pruebas de covid en Países Bajos

El alcalde de la región Stede Broec, Ronald Wortelboer, ha comunicado este miércoles que se ha producido la explosión de un paquete en una calle aledaña a un centro de pruebas de Covid en la ciudad de Bovenkarspel, en Países Bajos.

El punto de pruebas se encuentra en la ciudad de Bovenkarspel, en la provincia de Holanda del Norte, a unos 60 kilómetros de Ámsterdam, y la Policía asume que este centro era el objetivo del explosivo colocado frente al edificio y que estalló a las 6.55 hora local (05.55 GMT), según un breve comunicado de la Policía de la región, que habla de varias ventanas rotas por la explosión.

La Policía investiga lo sucedido y por el momento no se han notificado heridos en la explosión de un artefacto, que se ha producido sobre las 8.30 horas, según informa el diario local NH Nieuws.

Las autoridades esperan a que los artificieros puedan asegurar la zona, que permanece acordonada hasta nueva fecha. Los daños se centran en la fachada de un edificio donde se habría colocado el artefacto, dentro de un tubo.

El alcalde Ronald Wortelboer asegura sentirse consternado y pide que la frustración de la gente por la situación de la pandemia no "sea la solución". "Estoy molesto. No creo que se ajuste a nuestra sociedad, al menos si asumo que tiene que ver con el test de Covid. Puedes estar en desacuerdo sobre cualquier cosa y todo, pero esto no es una solución".

Más incidentes

No es la primera vez que se producen incidentes relacionado a las medidas aplicadas por las autoridades sobre la pandemia. El 23 de enero, y durante las tensiones por la introducción del toque de queda, se incendió un puesto de PCR en Urk, en la provincia de Flevoland. Y unos días después, la Policía neerlandesa encontró material inflamable con fuegos artificiales colocado en otro centro de pruebas en Hilversum, en Holanda del Norte, pero el explosivo fue detonado a tiempo.