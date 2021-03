Ribó advoca per portar a altres dates els tres festius escolars de Falles

L'alcalde de València, Joan Ribó, va assegurar ahir que s'està estudiant “alguna solució alternativa” per a traslladar a una altra data els festius escolars de Falles si, finalment, aquests es declaren lectius i sempre “respectant” els tres dies sense classe previstos. Així ho va asseverar després de la reunió de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Seguiment de la Covid després de la recomanació de la Generalitat perquè hi haja classe.

Sobre aquest tema, el primer edil va recordar que està convocada per a dijous que ve una reunió del Consell Escolar Municipal, que és qui ha de prendre la decisió. “Des de la Conselleria de Sanitat ens demanen que seria convenient que, d'alguna manera, no hi haguera tres dies de vacances en la setmana fallera. És un tema que es plantejarà i que, en definitiva, ha de prendre el Consell Escolar. Nosaltres estem estudiant alguna solució alternativa que puga, respectant sempre aquests tres dies, traslladar-se a alguna altra data”, va explicar.

Preguntat pels plans de les universitats, Ribó va dir que en aquest moment preveuen mantindre els dies festius de Falles. A la Universitat de València, segons marca el seu calendari acadèmic, és festiu des del 15 de març i durant tota la setmana, mentre que en la Politècnica el 15 i el 16 són no lectius i el 17 i el 18, festius.

Ribó va assenyalar que no pot parlar de les universitats perquè no té competències i això depén “dels rectors i rectores i de l'autonomia universitària”, però va considerar que “seria bo que, de la mateixa manera que ho demanem per als col·legis, les universitats entengueren que és millor que en eixa setmana, si no hi ha Falles, no té massa sentit que hi haja festa”. “Faig una crida a tots els membres de la universitat perquè, d'alguna manera, si no hi ha Falles, hi haja una activitat universitària normal”, va afegir.