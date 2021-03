València aprova aquest divendres ajudes per als sectors fallers

L'Ajuntament de València reunirà aquest divendres a la Junta de Govern Local de manera extraordinària per a aprovar una nova remesa d'ajudes, en aquest cas als més directament relacionats amb les Falles i que depenen en gran manera de les festes per a la seua facturació anual.

Com publicava aquest dilluns 20minutos, sectors com la pirotècnia, els artistes fallers o la indumentària es troben en una situació límit agreujada per la incertesa que envolta a les possibles dates de celebració en 2021, totalment condicionades per l'evolució epidemiològica de la pandèmia de la Covid-19.

També aquest divendres, el Consistori donarà llum verda a 1.447 ajudes més a autònoms i microempreses en el marc del Pla Resistir, el termini de presentació del qual de sol·licituds conclou hui. En concret, l'Ajuntament ha tramitat un total de 4.920 instàncies per a sol·licitar les anomenades ajudes Parèntesis d'aquest pla. La Seu Electrònica Municipal ha rebut 6.149 formularis.

L'alcalde de València, Joan Ribó, va fer ahir una crida a autònoms i empreses de fins a deu empleats que s'han vist afectades per l'impacte econòmic del coronavirus perquè demanen aquestes ajudes.

En aquest sentit, la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, va celebrar la nova remesa d'ajudes directes, que permetran destinar altres 3,5 milions d'euros a l'impuls de l'activitat econòmica de la ciutat. Ribó va assegurar que l'Ajuntament aprovarà noves convocatòries per a recolzar a tots els sectors, i en concret en l'àmbit de les Falles.

L'alcalde, que d'altra banda va recordar que les subvencions municipals al comerç es poden sol·licitar fins al 5 de març, va afirmar que les ajudes Parèntesis estan cofinançades entre l'Ajuntament, la Generalitat i la Diputació de València “per a oferir una resposta ràpida a les necessitats de xicotetes empreses d'alguns dels sectors econòmics més afectats per les restriccions de la pandèmia, com per exemple el turisme, l'hostaleria o l'oci nocturn”.

Així mateix, va incidir en què el tràmit per a demanar-les comprén dos passos: una preinscripció i, després, la sol·licitud formal, “que és imprescindible per a completar l'acció”, a través de la Seu Electrònica o del registre presencial en l'edifici municipal de Tabacalera. A més, va afegir que la concessió d'aquestes ajudes suposa rebre una quantia 2.000 euros per autònom o microempresa, que es pot incrementar en 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social.

D'altra banda, l'alcalde va detallar que l'Ajuntament també ha destinat 1,24 milions d'euros per a concedir prestacions per a sufragar despeses corrents, com els de lloguer, l'aigua o la llum, derivades del funcionament i millora dels establiments comercials gestionats a la ciutat per persones autònomes, xicotetes empreses o microempreses.

La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, va destacar que, tal com va anunciar Pilar Bernabé, aquest divendres s'aprovaran les ajudes als sectors relacionats amb les festes i tradicions de la ciutat. “Continuarem traient noves convocatòries d'ajudes dins del Pla Resistir per a ajudar a sectors com les indústries culturals que s'han quedat fora de l'actual convocatòria o el sector del taxi”, va indicar.

Després de l'anunci que s'aprovarà el pagament a 1.447 beneficiaris més, Gómez va posar en valor la rapidesa d'execució del Pla Resistir. Amb aquest nou pagament que ascendeix a 3,5 milions d'euros, Gómez va destacar que s'haurà destinat “un import quasi total de 10 milions d'euros, en menys de dues setmanes” i que la ciutat “ha comptat amb el major paquet d'ajudes de la història per a ajudar a l'economia local”.

Castells sense públic

Per al sector de la pirotècnia s'obri una porta a l'esperança amb l'acostament de postures entre l'Ajuntament i la Conselleria de Sanitat per a disparar castells sense públic.

El departament que dirigeix Ana Barceló veu viable que la ciutat de València, encara que no celebre les Falles en la tradicional setmana fallera a conseqüència de la pandèmia, puga acollir una nit d'eixe període, i sempre després de l'inici del toc de queda, el tret de diversos castells de focs artificials en diferents punts. D'aquesta manera, es pretén que la gent no isca de les seues cases per a veure aquests espectacles i que no es produïsquen aglomeracions.