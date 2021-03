Juan del Val arremete contra María Teresa Campos en 'Sálvame': "A Nuria Roca se lo hizo pasar muy mal"

El escritor Juan del Val, habitual colaborador de El hormiguero, acudió este martes a Sálvame para promocionar su nueva novela.

En la charla con Jorge Javier Vázquez, el catalán le preguntó al marido de Nuria Roca qué opinión tenía de las Campos.

Lejos de rehuir el tema, Del Val confesó algo que sorprendió a todos. Además de decir que no tiene ninguna relación personal con ningún miembro del clan, sí admitió que la matriarca, María Teresa, le parece una gran profesional e historia viva de la televisión.

Sin embargo, confesó también que no tiene de ella un buen recuerdo de ella. "A nivel personal no tengo una buena opinión de María Teresa Campos. Se lo hizo pasar muy mal a mi mujer", contó.

"Aunque respeto mucho a María Teresa profesionalmente, es verdad que esa experiencia no fue buena a nivel personal"

La valenciana y la malagueña y ella trabajaron durante una temporada y su mujer le confesó lo mal que se lo hacía pasar como compañeras de trabajo. "Yo no la conozco personalmente. Mi mujer trabajó con ella y, por decirlo de una manera elegante, no tuvo una buena experiencia. Yo, que no estaba allí, aunque respeto mucho a María Teresa profesionalmente, es verdad que esa experiencia no fue buena a nivel personal".

Eso sí, Juan del Val le contó a Jorge Javier que siempre que han coincidido laboralmente con Terelu, ella se ha desvivido por su mujer y por él, por lo que tiene muy buena opinión de la hija mayor de María Teresa.