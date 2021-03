Últimas horas para disfrutar de las rebajas del aniversario de Huawei (¡y de su Watch Fit 50 euros más barato!)

Los wearables triunfan entre los usuarios y cada vez son menos los que no tienen uno (¡o dos!) a su alcance. Un éxito que, sin duda, no es de extrañar: sus prestaciones nos acompañan en nuestras rutinas y, además, intentan facilitárnoslas, ya sea ayudándonos a coger llamadas en manos libres, gracias a los favoritos auriculares bluetooth, o enviándonos un detallado informe de los pasos que hemos dado a lo largo del día, si contamos con un smartwatch. De hecho, estos últimos, cada vez tienen más presencia en nuestras muñecas, pues, más allá de su innegable usabilidad, no siempre están sujetos a precios elevados; y, si no, que se lo digan a Huawei, que ha rebajado parte de su tienda online en su primer aniversario.

Entre las rebajas más llamativas del cumpleaños de la compañía china, desde 20deCompras hemos dado con una oferta muy buena para aquellos que quieren conseguir su primer smartwatch o renovar el anterior: el Watch Fit, en cualquiera de los tres colores disponibles (rosa, verde o negro), está sujeto a una rebaja de 50 euros, por lo que por menos de 80 puede ser tuyo. Eso sí, si la oferta te convence, no te lo pienses mucho: ¡solo quedan 15 horas para que terminen los buenos precios de Huawei!

El Watch Fit, de Huawei. Huawei

Cinco motivos para no desaprovechar esta oferta

Un personal ‘trainer’ en tu muñeca. El dispositivo incorpora animaciones que muestran diferentes ejercicios para tonificar todas las partes del cuerpo, para que podamos usarlo a modo de guía y trabajar los brazos, las piernas, el abdomen y la espalda. Tan solo tienes que activar la animación y realizar el mismo ejercicio que el monitor virtual.

El dispositivo incorpora animaciones que muestran diferentes ejercicios para tonificar todas las partes del cuerpo, para que podamos usarlo a modo de guía y trabajar los brazos, las piernas, el abdomen y la espalda. Tan solo tienes que activar la animación y realizar el mismo ejercicio que el monitor virtual. Más entrenamiento. Además de este servicio de ejercicios, el dispositivo incorpora 96 modos de entrenamiento y 11 modos de deporte profesional para que podamos realizar un seguimiento de nuestra evolución en cada sesión.

Además de este servicio de ejercicios, el dispositivo incorpora 96 modos de entrenamiento y 11 modos de deporte profesional para que podamos realizar un seguimiento de nuestra evolución en cada sesión. Control de menstruación. Este dispositivo es un aliado para las mujeres, puesto que permite registrar los ciclos menstruales y calcular las fechas claves de cada periodo.

Este dispositivo es un aliado para las mujeres, puesto que permite registrar los ciclos menstruales y calcular las fechas claves de cada periodo. Guía para estar en forma. La aplicación Huawei Health con la que se conecta este dispositivo funciona como guía para mantenernos en forma. Allí podemos observar los progresos de nuestros entrenamientos, la calidad de nuestro sueño, los pasos diarios y un sinfín de analíticas destinadas a mejorar nuestro estado de forma.

La aplicación Huawei Health con la que se conecta este dispositivo funciona como guía para mantenernos en forma. Allí podemos observar los progresos de nuestros entrenamientos, la calidad de nuestro sueño, los pasos diarios y un sinfín de analíticas destinadas a mejorar nuestro estado de forma. Cuestiones técnicas. La batería de este dispositivo es capaz de aguantar 10 días sin cargar con un uso estándar. Este modelo es resistente al agua para que podamos usarlo mientras nadamos o a pesar de que llueva. Tiene una pantalla de 1,64 Amoled y está disponible en tres colores.

