La relación entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego sigue siendo uno de los principales temas polémicos en la familia Campos, ya que, a pesar de que parecía que habían firmado la paz, sus apariciones en Viva la vida están protagonizadas por una gran tensión, que provoca que salten chispas.

Y es que la del pasado domingo no fue la mejor tarde ni mucho menos para la hija de Terelu en Viva la vida. La joven, colaboradora habitual del programa de las tardes de los fines de semana de Telecinco, tuvo varios enfrentamientos: con su tía pero también con otros colaboradores del espacio de Emma García.

Además, recibió multitud de críticas. Todo hizo que a la joven le sobrepasara la presión y se derrumbara en directo, con lágrimas que demostraron que no lo está pasando bien cada vez que pisa el plató de Telecinco.

La hija de Terelu Campos intentó aclarar la polémica con Kiko Matamoros, algo que, a su vez, provocó un duro enfrentamiento con Carmen Borrego, ya que, en aunque Alejandra jura y perjura que no le dijo a Kiko que su tía le tiene envidia, la duda no acaba de despejarse.

Por eso, tía y sobrina se volvieron a picar en directo, haciendo gala, una vez más, de su minada relación. "No vuelvas a sembrar la duda sobre mí porque igual la que no hablo soy yo", le dijo la mayor.

Derrumbada, la hija de Terelu parecía callarse algo y, aunque repetía una y otra vez que no tenía nada que ver con su tía, todo hacía indicar que sí era así. Quizá ahora esa situación se entienda mejor, tras la publicación de este miércoles en Semana. La revista habla de una fuerte bronca entre ambas detrás de las cámaras. Según la publicación, hubo entre ellas una discusión en la que incluso se tuvo que intervenir para separarlas. "No me vuelvas a hablar en tu vida", terminó diciendo Alejandra Rubio, según Semana.

Eso sí, cuando los reporteros preguntan a la joven por el último encontronazo familiar esta prefiere no generar más tensión.