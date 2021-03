Los auriculares 'bluetooth' por menos de 17 euros vuelven a Amazon: así puedes conseguir los tuyos

A estas alturas, casi no hay quien no cuente con uno o varios wearables, esos dispositivos tecnológicos que podemos llevar siempre encima y que nos aportan datos de nuestro día a día o nos facilitan alguna tarea. Los smartwatches son unos de los más demandados y no solo por los más deportistas que ya no pueden vivir sin estos complementos. Estos gadgets, además de informar a tiempo real sobre los resultados de los entrenamientos, muestran el ritmo cardiaco, los pasos diarios y algunos hasta te animan a levantarte si llevas demasiado tiempo sentado. Sin embargo, y pese a que son pocos los que pueden resistirse a no lucir uno en su muñeca, hay otro dispositivo que le gana en popularidad: los cascos inalámbricos.

Estos gadgets nos permiten disfrutar de nuestra playlist favorita en cualquier ocasión y, lo mejor de todo, es que hacen que nos olvidemos de los cables, aumentando así la comodidad que supone llevarlos. Otra de las ventajas que suponen es que no necesitamos cargarlos cada día, puesto que el estuche que se emplea para guardarlos también funciona como caja de carga. Así, no es de extrañar que siempre sean unos de los productos más demandados, sobre todo si los encontramos por precios muy competitivos o con ofertas como la que hoy nos regala el catálogo flash de Amazon: el modelo de Imxpw está durante las próximas horas rebajado un 39% para que pueda ser tuyo por menos de 17 euros. ¿Hora de renovar tu dispositivo?

Estos auriculares tienen control táctil. Amazon

Más motivos para hacerte con los tuyos

La conectividad, su punto fuerte . Para asegurar que no tarda más de unos segundos en conectar con tu teléfono móvil, 'tablet’ o el dispositivo que elijas, la de estos auriculares es dos veces más rápida que la de sus predecesoras, consiguiendo una conectividad más estable sin pérdida de señal o de música. Además, el rango es de hasta 15 metros.

. Para asegurar que no tarda más de unos segundos en conectar con tu teléfono móvil, 'tablet’ o el dispositivo que elijas, la de estos auriculares es dos veces más rápida que la de sus predecesoras, consiguiendo una conectividad más estable sin pérdida de señal o de música. Además, el rango es de hasta 15 metros. Control táctil. Estos auriculares cuentan con botones táctiles sensibles que permiten gestionar fácilmente la música y las llamadas, sin necesidades de quitárnoslos para lograrlo. También nos permite llamar a Siri o a Google Assistant para ordenar por voz tu celular sin levantar un dedo

Estos auriculares cuentan con botones táctiles sensibles que permiten gestionar fácilmente la música y las llamadas, sin necesidades de quitárnoslos para lograrlo. También nos permite llamar a Siri o a Google Assistant para ordenar por voz tu celular sin levantar un dedo Un diseño muy pensado. Estos auriculares inalámbricos son muy ligeros y, además, con un diseño ergonómico que asegura un ajuste cómodo y reduce la presión en el oído, para que por mucho que los lleves, no te molesten. El diseño IPX7, resistente al agua y al sudor, hace que el auricular inalámbrico sea una buena opción para practicar deporte.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.