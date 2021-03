Las polémicas de Álex Casademunt: ataques a 'OT', una agresión, guerra con Juan Camus y reproche a Bustamante

Álex Casademunt, que ha fallecido este martes por un accidente de moto, siempre será uno de los concursantes más queridos de aquella icónica primera edición de OT. Pero también uno de los dos polémicos. Claro, directo, y sin pelos en la lengua, el catalán, desde su salida del talent musical, ha protagonizado más de una controversia, ya sea con el concurso que lo vio nacer como con antiguos compañeros o incluso por vivir el peso de la fama en carnes propias.

En 2017, el artista fue víctima de un incidente en una discoteca de Vigo con otro hombre que acabó reventándole un vaso de cristal en la cara, provocándole heridas en la frente y en el ojo derecho y hasta veinte puntos de sutura. Hubo varias versiones de los hechos.

OT fue siempre uno de los objetivos de los reproches del catalán. Este mismo verano se refirió a una de las grandes polémicas del concurso, contando que estaba decepcionado por un motivo económico. "No nos sentimos ningún concursante de Operación Triunfo bien pagado. Te regalaban una maleta Roncato para que se viera bien, pero del contrato millonario que estaba firmado por detrás no veíamos ni un céntimo", contó. Dijo que, aunque había marcas que invertían una cantidad considerable, a ellos les "faltó muchísimo dinero" en publicidad.

"Algunos nos sentíamos menos queridos que otros. A Bisbal le hicieron un disco y a mí me metieron en un grupo"

El cantante también contó en alguna ocasión que en Operación Triunfo había favoritos: "Algunos nos sentíamos menos queridos que otros. A Bisbal le hicieron un disco y a mí me metieron en un grupo", llegó a decir hace unos años. Eso, de fuera, porque de su paso por el concurso, aseguró: "Soy más melódico, más cantautor, más autodidacta y de pronto me veía cantando unas canciones que ni yo mismo me enteraba de lo que estaba diciendo. Y pensaba: 'Si yo canto con el corazón, ¿qué estoy haciendo?'".

Sobre el himno de OT, Mi música es tu voz, Casademunt abrió la caja de los truenos cuando aseguró que, para él, el creador de la canción era su compañero Naím Thomas, y que Juan Camus “era el veterano y le gustaba hacer sus momentitos televisivos y escribió estrofas”. Además, aseguró que Alejandro Abad, que tiene los derechos de la canción, era "un oportunista al que le cayó este hitazo del cielo".

Unas declaraciones que tuvieron contestación. Abad le dijo: "Operación Triunfo te dio muchísimo más de lo que jamás hubieras podido imaginar. Hay muchos jóvenes que tienen el mismo o más talento que tú que jamás tendrán ni el 10% de las oportunidades que tú has desaprovechado. No escupas en la mano que te dio de comer tan generosamente".

"Un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja, muchos éxitos", afirmó Álex en forma de reproche hacia Bustamante

Por su parte, Camus arremetió contra su excompañero, en una guerra sin cuartel entre ambos. "Me parece muy triste ver tu entrevista en televisión y que, después de tantos años, vengas ahora a insultarme públicamente sin venir a cuento. Es la segunda vez que lo haces públicamente y esta vez te respondo muy educadamente. Si necesitas dinero y no tienes suficiente con los derechos de autor de Mi música es tu voz, que muy generosamente te cedimos Naím Thomas y yo y que todavía sigues cobrando, no te preocupes, que yo te lo mando, pero no tienes por qué insultar", escribió el ex de OT en sus redes.

El último reproche de Álex hacia algo que tenga que ver del universo OT fue hace unos días solamente, cuando David Bustamante, su gran amigo en aquella edición, lanzó Dos hombres y un destino en solitario. La mítica canción, cantada a dúo hace dos décadas, fue lanzada al mercado hace unos días solo con la voz del cántabro, algo que molestó al catalán. "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada… Es una gran canción y me alegro de que suene de nuevo… Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja, muchos éxitos", afirmó Álex en forma de reproche hacia Busta.