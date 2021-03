La promesa de Candela Peña a Broncano: "Si me invitas a 'La Resistencia', hago el spagat"

Los invitados de La Resistencia acuden al programa para promocionar sus obras de teatro, discos, películas o series, pero Candela Peña sorprendió a todos este martes cuando no quiso hablar demasiado de su último trabajo.

La actriz suele aparecer en el programa de Broncano sin motivo, pero este martes sorprendió al presentador con una petición: "Tráeme de invitada, Meri".

Y es que la actriz no quiso promocionar la segunda temporada de Hierro, ficción que protagoniza en Movistar: "¿Qué has estado haciendo esta semana?", le preguntó Broncano.

"No puedo hablar, pues dar chapas en sitios", afirmó, mientras que Ricardo Castella señaló que "está de promoción...". Pero la intérprete exclamó: "¡No digáis nada mío!", pero sí que le pidió a Broncano acudir como invitada.

El presentador, sorprendido, respondió que ya había ido: "¿Y qué? Aquí ha venido gente dos veces y a lo mejor tienen menos interés que yo", aunque no quiso poner ejemplos pese a que Broncano se los pidió.

"Si me invitas, hago el spagat -apertura de piernas en direcciones opuestas formando, como mínimo, un ángulo de 180º-", prometió Peña. "¿Sabes hacerlo?", señaló el presentador.

Castella insisitó en poner el tráiler de Hierro, pero la actriz se levantó y se negó a que lo hicieran: "No lo vayas a poner que, si no, no me trae", pero Broncano lo pidió: "David, no lo pongas, por favor".

Candela Peña, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Los espectadores de La Resistencia lo pudieron ver mientras Peña se tapaba la cara para no hacerlo. Tras los aplausos, el conductor del programa afirmó: "Actúas muy bien, eres muy buena en lo tuyo".