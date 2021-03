Quién es la princesa Basmah, la más joven de los 115 hijos del rey Saúd y encarcelada por querer salir del país

Basmah bint Saud, más conocida como la princesa Basmah, es la hija más pequeña de los 115 hijos del que fuera rey de Arabia Saudí entre 1953 y 1964, Saud bin Abdulaziz Al Saud.

La princesa, miembro de la Casa Saud, tiene ahora 56 años de edad y lleva dos encarcelada, sin motivo ni explicación aparente, desde que intentó salir del país para viajar a Suiza. Junto a ella está una de sus tres hijas, Sohd Al-Sharif, ambas retenidas en la prisión de Al-Ha'irAl Hair, en Arabia Saudita.

Basmah es sobrina del actual monarca, Salman bin Abdulaziz Al Saud, aunque se sabe que padece Alzhéimer y, por tanto, no es él quien ostenta el poder ahora mismo, sino el hijo de este, Mohamed bin Salman, primo de Basmah y futuro heredero del trono.

La encarcelada, de la que no se sabe nada desde hace meses, escribió a través de Twitter unos mensajes de ayuda, donde pedía que revisaran su caso y la liberasen de prisión, sobre todo, por su mal estado de salud: "No he hecho nada malo. Mi estado de salud actual está en un momento muy crítico", pedía en los tuits, que fueron eliminados.

الاميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز تقول في سلسلة تغريدات بالانجليزية انها موجودة في سجن الحائر في #الرياض بدون تهمة وان صحتها تتراجع "لقد تم اختطافي انا وابنتي دون تفسير ورميت في السجن" pic.twitter.com/oU44BOKJPx — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 15, 2020

Su salida del país para viajar a Suiza fue con motivo de un tratamiento médico que debía recibir, pero ni la madre ni la hija consiguieron tomar el vuelo que les llevaría a su destino, ya que fueron secuestradas y encarceladas. A día de hoy nada se sabe de ellas.

La princesa es conocida por su lucha progresista a favor de los derechos humanos de los derechos de las mujeres, que en países como Arabia Saudí siguen siendo muy limitados. Por ejemplo, pidió la reforma constitucional para aprobar leyes de divorcio y relacionadas con servicios sociales, así como un cambio en el papel del mahram, un tutor masculino que deben tener las mujeres sauditas.

Por esto, la princesa está considera una oveja negra dentro de la familia real de Arabia Saudí. De hecho, se licenció en Psicología y Medicina en la Universidad Árabe de Beirut, dando conferencia en diferentes países sobre derechos humanos.

También, sus críticas hacia algunas acciones de la familia real han hecho enfadar en numerosas ocasiones a Mohamed bin Salman. Contundentes fueron sus palabras sobre la intervención de su país en la Guerra de Yemen a las órdenes de su primo, así como sus críticas a la mala distribución de la riqueza en el país, donde todo el dinero y el poder se concentra en una parte de la realeza.

Todo ello podría formar parte de los motivos por los que el monarca y el heredero pudieron ordenar la captura de la princesa y de su hija cuando se disponían a salir del país, momento en el que se perdió el rastro de ambas.