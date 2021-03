Jorge Sanz defiende a Victoria Abril en los Premios Feroz: "Ella siempre ha hecho lo que ha querido. Es una diva"

El actor Jorge Sanz ha sido uno de los invitados a la gala de los Premios Feroz, que este año vive su edición más atípica a causa de la pandemia de la Covid-19 y de las polémicas declaraciones de Victoria Abril, premio Feroz de Honor 2021. Sin embargo, pese a las críticas que la actriz ha recibido en los últimos días, el artista la ha defendido ante la prensa.

"Victoria Abril es Victoria Abril. Parece que el cine lo inventó ella. Ella, como siempre, puede hacer y ha hecho lo que ha querido y cuando lo ha querido hasta convertirse en una diva", ha expresado el intérprete a propósito de las últimas declaraciones de la artista, que niega la gravedad de la pandemia, critica su gestión por parte de la clase política y se niega a usar la mascarilla.

El actor ha defendido la libertad de expresión y ha lamentado las críticas hacia la actriz, quien ha decidido acceder al recinto, en el Teatro Coliseum de Madrid, una vez iniciada la gala: "La libertad de expresión tendría que ser sagrada, pero más sagrado debería ser que un actor pueda decir lo que quiera sin que la gente lo odie". "Yo creo que es mas grave que la gente juzgue tu trabajo por tu opinión", ha añadido.

"No se puede parar este virus ni ninguna de sus variaciones porque es mutante. Es como la gripe. Puedes ponerte una vacuna cada año que funciona más o menos, pero lo que hay que hacer, y de lo que no he oído hablar, es prevención" o "no me vacuno ni loca" fueron algunas de las controvertidas declaraciones de Abril en sus últimas intervenciones ante la prensa.

A la cita, en la que se premia la calidad de las producciones españolas, solo han podido acceder una veintena de medios. La película La boda de Rosa, con nueve candidaturas, y la serie Patria, con siete, parten como favoritas de la noche en estos premios que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).