Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 585 nous casos i 38 morts, 13 d'ells residents

Així, amb aquests 38 nous decessos el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 6.752 persones: 760 en la província de Castelló, 2.539 en la d'Alacant i 3.453 en la de València.

Així, la xifra total de positius ascendeix a 379.549 persones a la Comunitat Valenciana. D'ells, 40 dels nous contagis són de Castelló (38.766 en total), 225 a Alacant (142.774 en total) i 320 en la província de València (198.007). A més, el nombre de casos sense assignar es manté en dos en tota la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 1.048 persones ingressades davant de les 1.117 d'ahir i 248 en les unitats de crítics davant de les 268 d'ahir. D'ells, 98 en la província de Castelló, amb 18 pacients en UCI; 474 en la província d'Alacant, 115 d'ells en la UCI; i 476 en la província de València, 115 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 1.411 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 376.210 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 38.572 a Castelló, 141.059 a Alacant i 196.523 a València, a més de 56 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 8.067 casos actius, la qual cosa suposa un 2,06% del total de positius.

La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 334.284 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 41.762 a Castelló, 119.828 a Alacant i 172.694 a València i ja estan immunitzades 103.535 persones.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, els casos positius en residències de majors s'han reduït a 81 (7 en la província de Castelló, 26 en la província d'Alacant i 48 en la província de València), 15 centres de diversitat funcional (1 en la província de Castelló, 2 en la província d'Alacant i 12 en la província de València) i 2 centres de menors (1 en la província d'Alacant i 1 en la província de València).

Des d'ahir no s'ha comunicat cap contagi entre residents ni treballadors, encara que han mort 13 residents. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 37 residències a la Comunitat Valenciana: 5 en la província de Castelló, 14 en la província d'Alacant i 18 en la província de València.