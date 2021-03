La madre de la joven que sufrió una brutal paliza a manos de su novio en Málaga: "Lo vas a pagar, desgraciado"

La Policía Nacional ha detenido en Málaga al hombre de 26 años que estaba siendo buscando desde este fin de semana por presuntamente darle una paliza a su novia de 16 años, que tuvo que ser trasladada al hospital por diversas lesiones en vértebras cervicales y perforación timpánica.

🔴DIRECTO| Hablamos con la madre de la menor agredida en Málaga tras conocer que han detenido al presunto agresor



Nos cuenta que el joven ha mandado mensajes a su hija para que quitara la denuncia #2MarzoESp



▶https://t.co/Ahwoln6S4mpic.twitter.com/4dh4PcF8Bi — Espejo Público (@EspejoPublico) March 2, 2021

Gema, la madre de la joven, ha aparecido esta mañana de martes en el programa Espejo Público de Antena3 donde, al enterarse de la detención del hombre, visiblemente afectada ha declarado: "Te han cogido hijo de puta, todo lo vas a pagar desgraciado, todo".

Minutos más tarde, volvía a conectar con el programa un poco más calmada y ha dicho que todavía no estaba plenamente tranquila y que pedía justicia para su hija: "Hasta que un juez no lo condene no voy a estar tranquila". La madre también ha declarado que no quiere pensar en el momento en el que el agresor salga de la cárcel y ha reconocido que tanto ella como su hija tienen miedo.

La menor sufre lesiones en vértebras cervicales

La agresión se produjo el pasado sábadoy fue la víctima quien se personó en la Jefatura de Policía Local de Distrito Este para denunciar lo sucedido, según ha informado la Policía Nacional. El maltratador envió varios mensajes amenazadores a su víctima en los que la instaba a retirar la denuncia que había interpuesto.

Como consecuencia de la agresión, la joven ha permanecido en el área de observación del hospital de 24 horas con lesiones en vértebras cervicales, perforación timpánica, y heridas y hematomas en distintas partes del cuerpo. Entre la agredida y el hombre no constaban denuncias previas por maltrato, según las investigaciones.

De acuerdo con las primeras pesquisas, la joven de 16 años fue llevada por su pareja a una zona poco transitada, en la zona este de la capital. Allí, en el transcurso de una discusión, el hombre presuntamente le arrebató el teléfono y la agredió, propinándole puñetazos y patadas en abdomen, la cabeza y la espalda, así como un mordisco en la nariz. La madre afirma que varios testigos vieron como el agresor pegaba a su hija y no hicieron nada por evitarlo.